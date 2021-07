https://mundo.sputniknews.com/20210712/llegada-de-turistas-rusos-a-los-roques-sera-una-experiencia-nueva-1114047514.html

Llegada de turistas rusos a Los Roques será una experiencia nueva

Llegada de turistas rusos a Los Roques será una experiencia nueva

CARACAS (Sputnik) — La eventual llegada de turistas rusos a Los Roques, en el norte de Venezuela, representará una nueva experiencia para los trabajadores de... 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T22:46+0000

2021-07-12T22:46+0000

2021-07-12T22:46+0000

américa latina

los roques

turistas

venezuela

rusia

Montilla indicó que la oportunidad del turismo ruso fue una ventana que abrió el Gobierno venezolano, a través de la firma de convenios entre ambas naciones."Nunca perdemos las esperanzas de que todo tipo de negociación permita ampliar el abanico de opciones", comentó.En mayo pasado, 90 operadores rusos relacionados con el turismo visitaron Venezuela y recorrieron diversas regiones de ese país caribeño, con el objetivo de ofrecer los destinos a sus clientes en la nación euroasiática.En ese sentido, Montilla indicó que 48 de esos operadores visitaron Los Roques durante tres días.PreparaciónLos operadores turísticos deben cumplir con una serie de requisitos para recibir a los turistas rusos, el principal, contar con personal que hable su idioma.El presidente Asociación de Operadores Turísticos indicó que aún no han recibido reservaciones de los turistas rusos, pero dijo que es posible que se de en las próximas semanas."Estamos dando tiempo porque se supone que es en agosto que empiezan los vuelos comerciales. Pero hasta que no comiencen a llevar los visitantes no sabemos cuáles serían las expectativas más allá de lo que ya sabemos, ninguno de nosotros ha recibido reservación por parte de las agencias en relación a los rusos, pero es posible que comiencen a salir en las próximas semanas", acotó.Montilla reconoció que por la pandemia la modalidad de las reservaciones, que anteriormente realizaban con tres y cuatro meses de antelación, cambió, y ahora se efectúan ventas de manera inmediata.Las posadas y hoteles cuentan con un total de 800 camas, y por la pandemia ese destino turístico solo puede recibir el 50% de aforo, para cumplir con las medidas de bioseguridad contra el COVID-19.El pasado 3 de mayo, arribó a Venezuela el primer vuelo directo Moscú-Caracas, de la aerolínea estatal Conviasa.Con esta ruta, el Gobierno ha dicho que busca incrementar el intercambio comercial entre Rusia y Venezuela.Está previsto que los vuelos regulares Caracas-Moscú-Caracas se realicen una vez cada dos semanas, luego se prevé elevarlos hasta dos por semana.Además, Venezuela y Rusia firmaron dos acuerdos de cooperación entre las empresas Venetur y Rutravel, que incluyen la comercialización de paquetes turísticos y la capacitación para mejorar el servicio de atención a los turistas.

2021

