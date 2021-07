La mayoría de brasileños no quiere militares en cargos de Gobierno

https://mundo.sputniknews.com/20210712/la-mayoria-de-brasilenos-no-quiere-militares-en-cargos-de-gobierno-1114042307.html

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La mayoría de brasileños está en contra de que militares ocupen cargos en el Gobierno, según una encuesta divulgada por el instituto... 12.07.2021, Sputnik Mundo

Según la encuesta, el 58% de los encuestados se mostró en contra, mientras que el 38% es favorable y el 4% no supo contestar.El porcentaje de los contrarios a la presencia militar en el Ejecutivo subió cuatro puntos respecto a mayo y seis puntos respecto a mayo de 2020, cuando el 52% estaba en contra.La encuesta también preguntó si militares en activo deben participar en actos políticos; la mayoría (62%) cree que no, el 34% no ve inconveniente y el 4% no respondió.El pasado mes de mayo, el general del Ejército y exministro de Salud Eduardo Pazuello participó en una manifestación de apoyo al presidente Jair Bolsonaro en Río de Janeiro.Su presencia causó cierto malestar en las Fuerzas Armadas y aunque el reglamento militar no permite este tipo de actitudes, finalmente Pazuello no fue expedientado.Según un recuento realizado en julio del año pasado por el Tribunal de Cuentas de la Unión, más de 6.100 militares ocupan cargos en el Gobierno, un aumento del 122,6% respecto a 2018.Aunque no hay datos oficiales más actualizados, la cifra previsiblemente aumentó en los últimos meses, sobre todo debido a la entrada de un importante número de militares en el Ministerio de Salud durante la gestión de Pazuello.

