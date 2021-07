https://mundo.sputniknews.com/20210712/gran-apagon-en-centroamerica-ensayos-para-desenchufar-a-gobiernos-rebeldes-1114018022.html

Gran apagón en Centroamérica: ¿ensayos para 'desenchufar' a Gobiernos 'rebeldes'?

Gran apagón en Centroamérica: ¿ensayos para 'desenchufar' a Gobiernos 'rebeldes'?

El gran apagón que esta semana dejó sin electricidad a gran parte de Nicaragua, afectando también al resto de Centroamérica

Es una versión que no descarta el analista internacional Rubén Suárez, director de la red mediática CONAICOP, quien resaltó en conversación con Sputnik que los cortes de electricidad –atribuidos a una falla de origen desconocido en la red eléctrica de Centroamérica– se produjeron justo en el momento en que "la gran prensa ataca al Gobierno" de Nicaragua, al tiempo que EEUU y sus aliados intervienen abiertamente en el proceso electoral que tendrá su punto culminante con los comicios generales del próximo 7 de noviembre."Qué casualidad", ironizó tristemente Suárez, al mostrarse convencido de que tampoco fueron casualidad los apagones eléctricos en Venezuela, uno de los problemas que suelen tener "los Gobiernos que no hacen los mandados o no acatan los órdenes" de EEUU.Para el analista, lo que da sustento a estas suposiciones es la facilidad con la que Washington condena a muerte a tantas personas, entre ellas niños y mujeres, a consecuencia de las trabas que crean las sanciones norteamericanas para la llegada de "medicinas y alimentos", entre otros artículos, a naciones como Cuba o Venezuela."Si los Gobiernos realmente tuvieran los pantalones bien puestos, habría que llevar a EEUU a juicio penal por sus delitos de lesa humanidad", manifestó Suárez, al destacar "el aporte que están haciendo China y Rusia" para ayudar a los países latinoamericanos golpeados por las políticas de la Casa Blanca.

