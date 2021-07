https://mundo.sputniknews.com/20210712/fuertes-imagenes-un-hombre-es-arrollado-por-su-camioneta-mientras-graba-un-video-1114032553.html

Fuertes imágenes: un hombre es arrollado por su camioneta mientras graba un video



Lance Rhodes decidió grabar un vídeo de un desafío virtual para las redes sociales en el que uno se baja de su automóvil en movimiento. El truco para sus seguidores de TikTok, sin embargo, no salió como se esperaba. Después de saltar de la camioneta, Rhodes se puso a bailar y cantar junto a ella, mientras el vehículo se desplazaba sin conductor. El joven, sin embargo, no tuvo en cuenta qué tan anchos eran sus neumáticos y la roda trasera del auto terminó agarrando uno de sus pies. En las imágenes es posible ver a la enorme camioneta negra pasar por encima del lado derecho del cuerpo de Rhodes, quien grita de dolor.Aviso: el siguiente vídeo contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad.Luego de lo ocurrido, Rhodes compartió las imágenes y explicó que se preparaba para hacerse una radiografía en el brazo. Agregó que no le había pasado nada a su pierna y que no tenía otras lesiones.Posteriormente, el vloguero reveló que necesitó someterse a una cirugía para tratar una fractura en el brazo.Pese a la gravedad del incidente, Rhodes se tomó la situación con buen humor. En las redes sociales pasó a llamarse "CEO de atropellarme a mi mismo" y se puso a vender camisetas que ironizan el accidente.

