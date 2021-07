https://mundo.sputniknews.com/20210712/fotos-que-desatan-panico-se-derriten-realmente-los-autos-en-kuwait-debido-al-calor-1114013221.html

Fotos que desatan pánico: ¿Se derriten realmente los autos en Kuwait debido al calor?

Fotos que desatan pánico: ¿Se derriten realmente los autos en Kuwait debido al calor?

El emirato árabe de Kuwait ha vivido el verano más caluroso de los últimos 70 años y se ha convertido en uno de los lugares más cálidos del mundo. 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T01:24+0000

2021-07-12T01:24+0000

2021-07-13T16:21+0000

ola de calor

kuwait

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106901/95/1069019581_340:0:1659:742_1920x0_80_0_0_467f49625f3397f335de6a474b3da591.jpg

Y no es para menos, ya que la temperatura del aire superó los 70 grados centígrados en el sol y 54 grados en la sombra. En el contexto de estas temperaturas extremas fueron difundidas en las redes sociales imágenes de autos con los faros y parachoques derretidos. Muchos medios, entre ellos Sputnik Mundo, también compartieron estas impactantes imágenes.Sin embargo, si bien es cierto que Kuwait es efectivamente uno de los lugares más calurosos del mundo en la actualidad, resultó que estas imágenes no corresponden al país árabe. Dichas grabaciones se realizaron en el estado de Arizona, en Estados Unidos, luego de un incendio ocurrido en la Universidad de Arizona en junio de 2018. El calor producido por el fuego dañó los autos que se encontraban estacionados cerca al lugar.Además, según las prácticas internacionales la temperatura suele medirse solo en la sombra, razón por la cual no se puede decir que la temperatura registrada en Kuwait haya alcanzado los 70 grados centígrados. No obstante, esto no niega el hecho de que la temperatura en Kuwait ha alcanzado cifras récord en los últimos días. Normalmente, la temperatura en esta región no debería superar los 46 grados en esta época del año, informa el medio Gulf News citando al meteorólogo kuwaití Essa Ramadan. Con ello, también destaca que en los últimos años los récords de temperaturas han sido algo normal para Kuwait. Así, en julio de 2016 se registró una temperatura de 53,9 grados en la ciudad de Mitribah.Los diez años más calurosos en la historia de Kuwait fueron registrados todos desde 2005 y los siete años más calurosos fueron reportados a partir de 2014. Todo esto es un hecho insólito, incluso para esta región. Así, Ramadan explicó al medio que en los años 60 y 70 las temperaturas nunca llegaron hasta estos niveles, y ha sido solo a lo largo de los últimos 30 años que los veranos se hicieron más calurosos y una temperatura promedio de 50 grados se convirtió en algo normal. El meteorólogo también explicó que hay varios factores que contribuyen a que Kuwait sea uno de los lugares más calurosos del mundo. Entre ellos están su ubicación geográfica y el ángulo de los rayos solares. Y es que la proximidad de este país al ecuador hace que tenga una mayor tendencia a experimentar altas temperaturas, ya que atrae más radiación solar. Esto es corroborado por la NASA, que explica que los rayos cerca del ecuador generan un mayor nivel de radiación solar, y mientras más radiación se concentre en un área pequeña, más alta será la temperatura. Otro factor que contribuye a las altas temperaturas en la región es la falta de vegetación y árboles en combinación con una creciente infraestructura, especialmente edificios. Todos estos cambios hacen sonar voces de alarma sobre el cambio climático, puesto que las altas temperaturas son mucho más que una mera cifra y afectan a los que viven en los lugares más calurosos. De hecho, una de las medidas que tuvieron que adoptar las autoridades de Kuwait para proteger a los trabajadores ha sido prohibir cualquier tipo de labores fuera de edificios entre las once de la mañana y las cuatro de la tarde en los meses de junio, julio y agosto. Por desgracia, todo esto provoca un círculo vicioso que solo lleva al empeoramiento de la situación, alerta el medioambientalista Samia Al Duaij. Según explicó, la creciente temperatura, que se mantiene durante más tiempo en sus picos, hace que la gente use más su aire acondicionado, y esto acarrea un mayor consumo de energía eléctrica. Esto, a su vez, lleva a que se genere más electricidad, lo cual se hace a costa de emisiones de gases invernaderos y otros contaminantes. Al final, las altas temperaturas también hacen que haya más tormentas de arena y menos lluvias. Todo esto, junto con la subida del nivel del mar. Al mismo tiempo, Kuwait genera poco CO2 a nivel global, razón por la cual tiene poco peso en esta cuestión, aún sufriendo más sus consecuencias. La solución a nivel local es plantar más árboles, para que consuman el CO2 y creen más sombra, así como crear infraestructuras más verdes.

https://mundo.sputniknews.com/20210708/investigadores-espanoles-relacionan-un-7-de-las-muertes-en-europa-con-las-temperaturas-1113899098.html

https://mundo.sputniknews.com/20210702/confirmado-la-antartida-batio-el-record-de-temperatura-maxima-1113756740.html

https://mundo.sputniknews.com/20210623/como-un-ser-vivo-cientificos-logran-medir-el-pulso-de-la-tierra-1113477850.html

https://mundo.sputniknews.com/20210621/turquia-extrae-mas-de-4000-metros-cubicos-de-mocos-del-mar-1113384146.html

kuwait

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ola de calor, kuwait, oriente medio