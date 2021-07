https://mundo.sputniknews.com/20210712/estos-son-los-supuestos-asesinos-de-un-joven-homosexual-en-espana-1114032795.html

Estos son los supuestos asesinos de un joven homosexual en España

Estos son los supuestos asesinos de un joven homosexual en España

La autopsia realizada al cuerpo sin vida de Samuel Luiz padeció un linchamiento multitudinario. Además, revela un golpe de 10 centímetros en su cráneo. Este... 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T16:44+0000

2021-07-12T16:44+0000

2021-07-12T16:44+0000

españa

galicia

homofobia

asesinato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114032749_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2d339044d494d358de5305e797496ed7.jpg

La noche del 3 de julio comienza a esclarecerse. A las 3.00 de la madrugada, Samuel Luiz recibió una paliza mortal al salir de un pub nocturno en el Paseo Marítimo de A Coruña. Los detalles de la autopsia revelan que el joven recibió golpes y patadas en boca, nariz y oreja, además de un golpe de 10 centímetros en la cabeza, probablemente el que le provocó la muerte. También fue agarrado en diversas ocasiones fuertemente por el cuello mediante la técnica de mataleón.Samuel huyó y corrió durante 150 metros, mientras un grupo de entre 7 y 10 personas le golpeaban sin tregua. Al inicio de la avenida de Buenos Aires, cayó al suelo, donde fue apaleado varios minutos hasta que dejó de moverse. De momento, la Policía ha detenido a seis jóvenes implicados en el suceso. De estos, tres han entrado en la prisión coruñesa de Teixeiro. Los dos menores de edad arrestados han sido internados a un centro de menores. La única mujer llevada ante la Justicia ha sido puesta en libertad con cargos. Fue quien aportó más datos sobre la agresión.Las caras de los participantes han trascendido en redes sociales, al igual que sus nombres. Diego fue el que primero atacó a Samuel tras acusarle falsamente de estar grabándole a él. Lanzó el primer puñetazo y los agentes sostienen que también el último golpe, que desencadenó el traumatismo craneoencefálico que causó la muerte a la víctima. Este era el novio de Kathy, a la que tan solo la sitúan como instigadora de las palizas. La pareja tuvo una fuerte discusión en el pub, momentos antes de la agresión. Yumba es el nombre de otro de los encarcelados y Kaios fue quien tras la paliza robó el móvil de Samuel. A este, además de un delito de homicidio o asesinato, se le acusa de otro de apropiación indebida. Un joven que estuvo implicado en una pelea al día siguiente del suceso. De los menores solo se sabe que uno de ellos tenía antecedentes penales.También se ha conocido el nombre de Ibrahima Shakur, la única persona que intervino en la pelea para ayudar a Samuel, cuando el grupo le agredió por primera vez. La persecución ocurrió minutos después de que el senegalés de 38 años y sus amigos dejaran al joven. Varios grupos solicitan que se regularice la situación del migrante, quien no cuenta con papeles, por sus buenas acciones.ProtestasEl delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha indicado que "se va a seguir trabajando" para determinar si hay "nuevos implicados" en el caso. No obstante, confía que la investigación se cierre "en breve". Para ello, serán "clave" el visionado de las cámaras de seguridad de la zona y las pruebas testificales que siguen recabando los agentes.Mientras continúan las pesquisas policiales, también lo hacen los actos de protesta. El domingo 11 de julio distintas asociaciones LGTBI convocaron concentraciones en varios puntos de España. En Madrid, la céntrica Puerta del Sol volvió a ser escenario de la manifestación. Centenares de personas se reunieron para “pedir justicia para Samuel” y alzar la voz contra la violencia homófoba. Más de 1.000 personas avanzaron por las calles de A Coruña para condenar la agresión. "No son muertes, son asesinatos", clamaban en la ciudad en la que residía la víctima del crimen. Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia o Sevilla también se han unido a la ola de movilizaciones.

galicia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galicia, homofobia, asesinato