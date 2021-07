https://mundo.sputniknews.com/20210712/esta-china-probando-un-nuevo-caza-derivado-del-su-27-para-sus-portaviones--fotos--1114014596.html

¿Está China probando un nuevo caza derivado del Su-27 para sus portaviones? | Fotos

¿Está China probando un nuevo caza derivado del Su-27 para sus portaviones? | Fotos

Mientras China está dando los últimos toques a su portaviones dotado con catapultas para asistir en despegues, hay grandes expectativas sobre los aviones más...

Sin embargo, unas fotos publicadas en las redes sociales chinas podrían haber levantado accidentalmente el velo sobre un caza que pocos se esperaban: una versión desconocida de un caza derivado del Su-27. Podría tratarse de un J-11B o J-16 modificado para operaciones en portaviones.Así, la página de Weibo People's Liberation Army News publicó fotos del reciente ejercicio de un escuadrón de aviación naval y los analistas se han fijado en un detalle inusual en el fondo de una de las imágenes.Uno de ellos fue el autor y experto alemán en aviación china Andreas Rupprecht, quien comentó en Twitter lo que se puede ver en esta imagen. De acuerdo con Rupprecht, la foto sugiere que un prototipo, que podría ser un J-16H embarcado, está siendo evaluado por los militares chinos. Y, efectivamente, al menos por el largo aguijón se puede decir con certeza que no se trata de un J-15, por su parte más larga del timón se parece más a un J-11BSH o J-16.Su atención se centró en la parte posterior derecha de la imagen, en la sección de cola de un avión pintado en el amarillo fluorescente que se usa en los aviones de prueba chinos, y en su inusualmente largo aguijón, o la larga protuberancia hacia atrás de entre los motores que se asemeja al aguijón de un insecto.En realidad, este aguijón alberga un conjunto de sistemas de defensa, que incluyen un receptor de alerta por radar, un dispensador de reflectores antirradar y bengalas, así como una unidad de contramedidas electrónicas. Todos los miembros de la familia de aviones Su-27 tienen uno de estos aguijones, incluidos los aviones chinos J-11, J-15 y J-16. Rupprecht no mencionó el Su-30MK2, que tiene un aguijón de mayor tamaño porque alberga también un sistema de reconocimiento electro-óptico. Sin embargo, el aguijón del J-15 es notablemente más corto que en los demás para poder volar bajo grandes altos ángulos de ataque sin correr el riesgo de golpear el aguijón contra la cubierta del portaviones durante el aterrizaje. Al mismo tiempo, la protuberancia de este misterioso caza es bastante larga.En la actualidad, el J-15 Flying Shark es el único caza naval de China, pero está muy limitado en sus capacidades debido al hecho de que todos los portaviones chinos actuales se valen de una rampa para el despegue. La principal limitación es el peso: sin la ayuda de una catapulta estos cazas llevan cargas más ligeras para poder despegar por su propia cuenta desde la corta cubierta del portaviones. Sin embargo, el próximo superportaviones Tipo 003 que se está construyendo en los astilleros Jiangnan de Shanghái estará equipado por primera vez con catapultas electromagnéticas para aviones. Estas impulsarán a los cazas desde la parte delantera del buque a una velocidad más rápida de la que podrían alcanzar utilizando la rampa de proa, lo que les dará más posibilidades de convertirse en temibles armas del cielo.Shenyang Aircraft Corporation, el fabricante de los tres aviones en cuestión, también reveló el año pasado que estaba desarrollando un nuevo avión naval, del que se especula que es un derivado de su avión furtivo experimental FC-31. También está en desarrollo el avión de alerta temprana KJ-600. Además, se han probado y puesto en marcha varios aviones no tripulados que podrían aumentar aún más la potencia del nuevo portaviones.Visto todo esto, surge una pregunta al ver una variante naval del J-11B o del J-16: ¿por qué? El J-15 es capaz de desempeñar funciones tanto de superioridad aérea como de ataque a tierra, al igual que el J-11B, mientras que el J-16 es principalmente un avión de ataque, aunque sea 18 años más joven. Además, tanto el J-11B como el J-16 ya realizan patrullas navales desde bases aéreas.Podría tener que ver con el reducido número de J-15 construidos, o quizás con el hecho de que el J-11 es unos 2.000 kilos más ligero que el notoriamente pesado J-15, aunque el J-16 tiene básicamente el mismo peso que el J-15. En casi todos los demás aspectos, incluidos el tamaño, el alcance y la velocidad, los dos aviones no son lo suficientemente diferentes del J-15 como para justificar esas pruebas.Sin embargo, es posible que los militares chinos no estén probando un avión que será operado desde un portaviones. Al fin y al cabo, todo esto es una elaborada extrapolación a partir de una única foto de baja resolución.

