España albergará la cumbre de la OTAN 2022: ¿qué traerá para el país?

España albergará la cumbre de la OTAN 2022: ¿qué traerá para el país?

España será la sede de la próxima cumbre de la OTAN en 2022, una forma de conmemorar el 40 aniversario de su adhesión a la Alianza, así como un gesto en... 12.07.2021, Sputnik Mundo

Para Rafael González Crespo, coronel de Infantería del Ejército español en retiro, albergar la cumbre "le va a venir bien" a España, donde "la última finalidad sea estrechar relaciones con EEUU", así como "tener presencia en el mundo", lo cual pasa por "tener presencia en estos organismos supranacionales" como la OTAN.En este contexto, González Crespo insistió en que este bloque militar es uno de los "organismos costosísimos que ya no cumplen la función para los que fueron creados"."Lo único que ha hecho la OTAN ha sido incumplir todos las buenas palabras que en su momento dio a [el líder soviético Mijaíl] Gorbachov: por ejemplo, no traspasar el eje Báltico-mar Negro que ha traspasado con creces", apuntó, al mostrarse convencido de que "la OTAN tiene que reconducirse a otros fines, a otros sistemas de actuación que no sean los que actualmente tiene".

