https://mundo.sputniknews.com/20210712/dubai-estrena-la-piscina-mas-profunda-del-mundo-con-una-ciudad-submarina-1114013731.html

Dubái estrena la piscina más profunda del mundo con una 'ciudad submarina' | Videos

Dubái estrena la piscina más profunda del mundo con una 'ciudad submarina' | Videos

Dubái se ha convertido en sinónimo de lujo, excentricidades y opulencia, además de ser la ciudad con la torre más alta del mundo. Ahora, a ese récord se le une... 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T02:38+0000

2021-07-12T02:38+0000

2021-07-12T02:40+0000

piscina

récords guinness

dubái

insólito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114013684_0:251:2751:1798_1920x0_80_0_0_ba20e2e9a6911b6a439e3ad763610a47.jpg

La profundidad máxima de 60 metros de la Deep Dive hizo que batiera el récord Guinness de "la piscina más profunda para bucear del mundo", anteriormente ostentado por la Deepspot de Polonia con sus 45 metros de profundidad.Sus dimensiones en cifras son alucinantes. Es al menos cuatro veces más grande que cualquier otra piscina y contiene 14 millones de litros de agua dulce, lo que equivale a seis piscinas olímpicas. Está diseñada pensando en la comodidad de los clientes: el agua tiene una temperatura constante de 30º y se puede ingresar a ella con traje de baño o un traje delgado de neopreno.Además, mantiene el lujo característico de Dubái. La piscina se encuentra dentro de una estructura en forma de ostra, rodeada de manantiales, que cuenta con varios sistemas de iluminación y sonido para crear diferentes atmósferas. A su vez, puede funcionar como un estudio de cine subacuático, el más grande de su tipo en la región.Pero eso no es lo mejor. Al sumergirse por la piscina se puede encontrar todo un mundo submarino.Aquí se puede jugar billar, leer libros, escalar o simplemente jugar en este nuevo mundo. La seguridad también está garantizada, ya que la piscina cuenta con 56 cámaras, por lo que la posibilidad de cualquier accidente es mínima. Además, en caso de emergencia, se puede utilizar la avanzada cámara hiperbárica que tiene una capacidad para 12 personas. De hecho, esta piscina es tan profunda, que incluso se recomienda evitar subirse a la cima del rascacielos Burj Khalifa, el más alto del mundo, después de bajar hasta el fondo de ella. Asimismo, ofrece cursos para los que no tengan nociones de buceo, así como para expertos y cuenta con un restaurante bajo el agua con grandes ventanales para disfrutar del mundo submarino sin necesidad de un traje de baño.La piscina, que todavía no se encuentra abierta al público en general, ya ha recibido a invitados de alto perfil, como al príncipe heredero de Dubái, Hamdan bin Mohammed al Maktoum.

dubái

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

piscina, récords guinness, dubái, insólito