Cómo una isla griega pasó de Onassis a la esposa de un político uruguayo

Cómo una isla griega pasó de Onassis a la esposa de un político uruguayo

La famosa isla del mar Jónico que perteneció a Aristóteles Onassis y fue sede de su histórica boda con Jacqueline Kennedy es propiedad desde 2013 de la rusa... 12.07.2021

La isla Skorpios, ubicada en el mar Jónico griego y bautizada así por su propietario, el famoso magnate de origen griego Aristóteles Onassis, pasó en 1963 de ser un islote de piedras a convertirse en un verdadero vergel con especies introducidas y fastuosas mansiones y edificaciones tales como la famosa capilla de Panayitsa (Santísima Virgen), donde el magnate naviero se casó en 1968, en segundas nupcias, con la ex primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy. Jackie ¡OH!La isla es también recordada por alcanzar notoriedad pública mundial cuando en 1971 la por entonces esposa de Aristóteles Onassis, Jacqueline Kennedy Onassis, fue fotografiada desnuda disfrutando del sol y publicada por la revista pornográfica Hustler, propiedad de Harry Flint, quien cimentó su fortuna y notoriedad por la publicación de esa fotografía en portada de su revista.Abandono y ventaTras la muerte de Onassis en 1975 y de su hija heredera Christina Onassis en Argentina en 1988, la nieta del magnate naviero griego, la amazona Athina Roussel Onassis, decidió vender la isla, prácticamente abandonada desde la muerte de su abuelo, en 2013. El comprador sería, a su vez, el magnate de la industria de los fertilizantes y dueño del club de fútbol francés AS Mónaco, el ruso Dmitri Rybolóvlev. Rybolóvlev, famoso no solo por su fortuna, sino también procesado por el asesinato de su socio y por ser protagonista del divorcio más caro del mundo del que se tenga registro, tras pagar 600 millones de dólares estadounidenses a su exesposa, pagó por la isla 138 millones de dólares y se la regaló a su hija Ekaterina.La única condición impuesta por Athina Roussel Onassis fue el cuidado de las tumbas de su abuelo, tío y madre, que descansan en la isla. La isla uruguayaEkaterina Rybolóvlev se casó en la mítica capilla de Panayitsa de la isla Skorpios con el empresario y actual senador uruguayo Juan Sartori. ''Uno de los invitados de Uruguay nos trajo como regalo un sobre con semillas de especies autóctonas de plantas y árboles uruguayos; había ceibo y más de 20 variedades. Con Katia escogimos un lugar especial en la isla y los plantamos allí, para rendir tributo a mis raíces en ese lugar especial que marcó el inicio una nueva vida para ambos" —declaró Sartori—, en su libro Volver a crear futuro, su carta de presentación del, en aquel entonces, desconocido empresario de los derivados del cannabis y al igual que su suegro, inversionista en fútbol, en la arena política uruguaya. Junto con su esposo, miembro del Partido Nacional uruguayo gobernante y senador electo en 2019, planean reacondicionar y convertir a la isla Skorpios en un resort de lujo que busque revivir el glamur de otras épocas en el paraíso de los Onassis.

grecia

uruguay

2021

