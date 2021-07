https://mundo.sputniknews.com/20210712/como-hacerse-rico-en-un-ano-sin-demasiado-esfuerzo-1114043215.html

Cómo hacerse rico en un año sin demasiado esfuerzo

Cómo hacerse rico en un año sin demasiado esfuerzo

Un experto en finanzas da consejos acerca de estrategias de inversión para conseguir unos buenos ingresos. 12.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-12T20:55+0000

2021-07-12T20:55+0000

2021-07-12T20:55+0000

fortuna

millonarios

economía

inversiones

mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/1114043311_0:0:1903:1070_1920x0_80_0_0_7874e032e8670931f83b231045014b10.jpg

Aunque no existe una estrategia de inversión universal, los inversores deben estar atentos a los movimientos del mercado, ser capaces de analizar los datos y no dejarse llevar por el pánico cuando las cotizaciones caen, ni por la euforia cuando se disparan, opinó Alexéi Sokolov, socio director de Grid Capital, a la agencia Prime.Es posible crear una estrategia de inversión incluso para las inversiones pequeñas que consistirá en comprar acciones de empresas con alto potencial de crecimiento, recomendó. Explicó que estas compañías no tienen un precio excesivo porque todavía no se han popularizado en el mercado.Además, Sokolov expresó que a la hora de formar una cartera de inversión hay que entender que es difícil encontrar el mejor punto de entrada en el mercado, por lo que es correcto formarla mediante compras graduales.

https://mundo.sputniknews.com/20210703/los-cinco-consejos-del-emblematico-robert-kiyosaki-para-lograr-la-prosperidad-1113780830.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fortuna, millonarios, inversiones, mercados y finanzas