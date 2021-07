https://mundo.sputniknews.com/20210712/asi-puedes-identificar-una-crisis-de-hipertension-y-salvar-tu-vida-1114022756.html

Así puedes identificar una crisis de hipertensión y salvar tu vida

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que puede tener graves consecuencias para la salud, como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular... 12.07.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

hipertensión

enfermedades cardiovasculares

salud

Una persona puede padecer hipertensión durante años sin que presente ningún síntoma. Sin embargo, una presión arterial extremadamente alta puede causar sensaciones corporales que advierten de la necesidad de buscar atención médica inmediata, alertó el tabloide The Express.Una de las primeras señales de una crisis hipertensiva es un dolor agudo en el pecho. Un fuerte dolor de cabeza, acompañado de confusión y visión borrosa también es una señal de alerta. La presión arterial extremadamente alta puede causar, además, náuseas y vómitos. Otro síntoma de una crisis hipertensiva es una ansiedad severa. Si la persona no padece un trastorno de ansiedad y no hay un desencadenante para una sensación de malestar, esta es una señal de advertencia de una crisis hipertensiva.De estar extremadamente elevados los niveles de la presión arterial, una persona podría presentar también una falta de aire, convulsiones e incluso la pérdida de la conciencia. Al presentar tales síntomas, se recomienda llamar una ambulancia o acudir a un hospital sin tardanza, subrayó el medio. Una emergencia hipertensiva podría significar que la persona "está sufriendo un derrame cerebral, un ataque cardíaco o experimentando insuficiencia renal o cardíaca".El tratamiento para una crisis hipertensiva, explicó Mayo Clinic, puede incluir una hospitalización para el tratamiento con medicación oral o intravenosa.

2021

hipertensión, enfermedades cardiovasculares, salud