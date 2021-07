Argentina e Italia, sorpresivos y sorprendentes, campeones de la Copa América y la Eurocopa 2020

https://mundo.sputniknews.com/20210712/argentina-e-italia-sorpresivos-y-sorprendentes-campeones-de-la-copa-america-y-la-eurocopa-2020-1114035905.html

Dos frenéticos partidos finales de la Copa América y la Eurocopa cerraron con el broche de oro estos dos torneos continentales en los que Argentina superó a... 12.07.2021, Sputnik Mundo

El triunfo de Argentina en la Copa América, tras haberla ganado la vez pasada en 1993, tiene un valor añadido, pues es el primer gran trofeo que el legendario astro albiceleste Leo Messiuno obtuvo vestido con la camiseta de la selección.El formato de la Copa América es sencillo por la poca cantidad de países. Argentina, que a la postre resultó el campeón conformaba el grupo A junto con Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. El grupo B albergaba a Brasil, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Por supuesto que el gran dilema era quién de los ases del fútbol mundial: Leo Messi o Neymar Jr., sería capaz de llevar a su selección a la gloria. Brasil tuvo un inicio de polendas, goleando a Venezuela por 3-0 y apabullando a Perú por 4-0. Después, el brillante inicio de la canarinha se fue opacando y, gracias a arbitrajes con decisiones dudosas que favorecían a los dirigidos por Tité venció por 2-1 a Colombia y en el último encuentro de la fase de grupos apenas empató con Ecuador por 1-1. En los cuartos de final, el Scratch las vio difícil con la selección chilena y su victoria por 1-0 también fue cuestionada. En las semifinales nuevamente tuvo que enfrentar al combinado incaico, que se había convertido en la revelación del torneo, ganándose la simpatía total más allá del continente sudamericano. Brasil superó a Perú por la mínima (1-0).Argentina fue avanzando hacia la gran final sin holgadas victorias, pero logrando cada victoria sin favoritismo alguno de los árbitros de turno. En el primer encuentro jugado a gran intensidad empató con Chile (1-1), con goles de Messi y Vargas. El segundo rival fue su vecino geográfico Uruguay, a quien venció con gol de Rodriguez por (1-0). El tercer encuentro también la sufrió Argentina, venciendo al fuerte equipo paraguayo por (1-0), con gol de Alejandro Gómez. Cerró la fase de grupos Argentina, con un holgado 4-1, sobre la sufrida selección boliviana. En los cuartos de final el combinado gauycho goleó a Ecuador por 3-0 y en las seminfinales las vio duro contra Colombia, a quien venció en la tanda de penales por 3-2 tras empatar el partido a uno.Como bien lo reza un dicho popular 'las deudas se pagan'. Bien se recuerda que en la Copa América 2019 Brasil se había enfrentado a Argentina en las semifinales y había conseguido una escandalosa victoria, lo que motivó duras críticas de la prensa especializada mundial y la resuelta intervención de protesta de Lionel Messi. Por tanto, el sábado 10 de julio, en el mismísimo estadio Maracaná, Argentina tenía la oportunidad de cobrarse la revancha. Bastó un golazo de Ángel Di María (min.22), para devolverle a Argentina la esperada alegría de ser campeona de la Copa América después de 28 años de sequía y en particular a su gran capitán disfrutar por primera vez en su vida lo que significa ganar el precioso trofeo con su selección nacional. El júbilo del triunfo de los pupilos de Argentina se sintió a nivel mundial. En realidad, es un justo premio a Lionel Messi, que en la cancha de fútbol entregó todo su talento tanto como atacante, como ayudando activamente a las líneas defensivas de su selección. "Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección, había estado muy cerca muchísimos años. Sabía que algún momento se iba a torcer, se iba a dar y creo que no hay mejor momento que este", dijo entre otras cosas, el capitán de la selección sorpresiva y sorprendente campeona de la Copa América a la prensa, luego del partido. En cuanto a la Eurocopa, el camino de los futuros finalistas fue algo más largo, pues, debido a la gran cantidad de países participantes (24), se formaron 6 grupos, cada uno integrada por cuatro selecciones.Italia mostró desde el inicio de la Euro 2020 un esquema de juego nada parecido a su otrora estilo de juego: defensivo y con poco dominio del balón. Turquía fue goleada por un contundente 3-0. En el 2º encuentro la squadra azurri mostró otro brillante espectáculo futbolístico y goleó a Suiza por el mismo 3-0. En la 3ª fecha, los titulares italianos descansaron, pero la victoria sobre Gales por la mínima les dio un dividendo perfecto, a puertas de los octavos de final. Austria fue un duro rival, pero los pupilos de Roberto Mancini los vencieron por 2-1. En los cuartos de final la favorita Bélgica también cayó a mano de Lorenzo Insigne y compañía (1-2).En la semifinal, España se perfilaba como favorita, pero no supo aprovechar las múltiples ocasiones de gol y el partido termninó en un empate a uno. En la tanda de penales, Italia salió vencedora por 4-2. La realidad nos decía que Italia, después de no haber conseguido ni siquiera clasificarse para la Copa Mundial Rusia 2018, había replanteado su esquema de juego, volviéndolo vistoso, agresivo, y contundente, de la mano de Roberto Manchini, un entrenador, cuyo paso por Rusia no había sido exitoso.El otro finalista, la selección de Inglaterra en la fase de grupos consiguió dos victorias por la mínima –frente a Croacia y la República Checa- y empató sin goles ante Gales.Con este bagaje, pese a todos los prónósticos Inglaterra, que sea dicho de paso disputó todos los patidos es esta Eurocopa en casa –en el legendario estadio londinense de Wembley–, sorprendió a todos en el partido de los octavos al derrotar a Alemania por 2-0.En los cuartos goleó a Ucrania (4-0), al tiempo que en el partido de semifinales consiguió una dudosa victoria frente a Dinamarca por 2-1 gracias a un penalti que, en opinión de muchos, fue inventado.La gran final de la Eurocopa 2020, disputada en Wembley en presencia de unos 60 mil espectadores, comenzó con un jarrón de agua fría sobre Italia que encajó un gol en el min.2, obra de un contragolpe inglés cerrado por el defensa Shaw quien lanzó el esférico a la malla de la portería italiana desde la esquina del área pequeña de Donnarumma.Tras el descanso los hombres de Manchini lograron hacerse con el dominio total en el campo y finalmente su insitencia se transformó en gol de empate, obra del veterano zagero Leonardo Bonucchi, de 34 años (min.67).La prórroga no cambió el marcador y todo se resolvía en la tande de penaltis. Pese al gran desempeño del portero inglés, Pickford, quien logró parar dos tiros italianos, los tres restantes fueron acertados, al tiempo que el guardameta italiano (nombrado luego el mejor jugador de la Eurocopa) rechazó dos tiros, más uno dio al poste. 3-2 a favor de Italia, la campeona de la Eurocopa 2020.

