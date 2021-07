https://mundo.sputniknews.com/20210712/a-eeuu-lo-estan-echando-de-todos-lados-1114038459.html

A EEUU lo están echando de todos lados

Absoluta debilidad militar. Es la que está demostrando EEUU. Por un lado, China anunció que este 12 de julio ahuyentó a un buque de guerra estadounidense de... 12.07.2021, Sputnik Mundo

¿Una pesadilla que acaba de empezar?Este domingo 11 de julio, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, publicaba en la página web del Departamento de Estado, una declaración en tono de reclamo, de queja y de advertencia contra China."En ningún lugar el orden marítimo basado en reglas se encuentra más amenazado que en el Mar de China Meridional. La República Popular de China [PRC] continúa coaccionando e intimidando a los estados costeros del sudeste asiático, amenazando la libertad de navegación en este cruce global crítico", esgrime parte del texto de la proclama titulada "Quinto aniversario del fallo del Tribunal Arbitral sobre el Mar de China Meridional".Al día siguiente, este lunes 12, China anunciaba que sus Fuerzas Armadas habían ahuyentado al USS Benfold, un destructor de clase Arleigh Burke de la Marina de EEUU que había entrado de forma ilegal en aguas reclamadas por el gigante asiático cerca de las islas Paracelso. "Instamos a EEUU a que detenga inmediatamente esas acciones provocadoras", declaró el Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación en un comunicado.Para el analista internacional Juan Aguilar, no fue una casualidad que esta incursión del destructor de EEUU en aguas de China tuviera lugar al día siguiente de esa declaración publicada por el Departamento de Estado. "Aquí no deja de ser curioso tener que escuchar al señor Blinken hablar de un derecho internacional 'basado en reglas', cuando EEUU lleva años incumpliendo tratados internacionales, o retirándose de ellos, o simplemente 'borrándose' de los mismos. Desde el Tratado nuclear con Irán [PAIC], hasta el tratado de limitación de armas nucleares de corto y medio alcance [INF], o el tema de armas químicas, por no decir que no es posible visitar los laboratorios biotecnológicos que tiene EEUU repartidos por todo el mundo".En tanto, este domingo 11 de julio tres convoyes de EEUU que portaban apoyo logístico para sus tropas, fueron atacados en varios puntos de Irak. "Si atendemos a los datos objetivos, la posición [de EEUU en esa región] indica una clara debilidad", sentencia Aguilar el indicar que las tropas estadounidenses "están saliendo de Afganistán de una forma bastante caótica e incluso vergonzosa: se han abandonado bases militares que han caído en manos de los talibanes con hasta mil vehículos blindados. Es dejarle un arsenal al movimiento Talibán".Prensa hegemónica, en "profunda crisis de credibilidad"Una "profunda crisis de credibilidad". Es lo que padece la prensa hegemónica, según el periodista mexicano Gabriel Infante Carrillo, quien, en declaraciones a 'Octavo Mandamiento', citó datos que muestran que apenas el 20% de sus compatriotas confían en la información emitida por los medios de comunicación tradicionales, al tiempo que "83% declaró tener poca o nada de confianza en los noticiarios televisivos".Argentina e Italia: sorpresivos y sorprendentes campeones de la Copa América y la Eurocopa 2020Dos frenéticos partidos finales de la Copa América y la Eurocopa le pusieron boche de oro a estos dos torneos continentales en los que en sus respectivas finales, Argentina superó a Brasil [1-0] e Italia venció a Inglaterra en la tanda de penaltis [3-2] tras empatar a 1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.El triunfo de Argentina en la Copa América, tras haberla ganado por última vez en 1993, tiene un valor añadido, pues es el primer gran trofeo que gana el legendario astro albiceleste Leo Messi vestido con la camiseta de su selección.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

Lds13 A EEUU lo están echando de todos lados... Y a una sola voz: YANKEES GO HOME! 0

