https://mundo.sputniknews.com/20210711/qualcomm-se-lanza-al-mercado-de-los-smartphones-con-su-propio-celular--video-fotos-1114000452.html

Qualcomm se lanza al mercado de los 'smartphones' con su propio celular | Video, fotos

Qualcomm se lanza al mercado de los 'smartphones' con su propio celular | Video, fotos

La compañía estadounidense Qualcomm, conocida principalmente por fabricar procesadores y modems para dispositivos móviles, ha presentado su propio celular que... 11.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-11T01:14+0000

2021-07-11T01:14+0000

2021-07-11T01:14+0000

tecnología

gadgets

qualcomm

asus

smartphones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1113999953_183:0:1907:970_1920x0_80_0_0_9bf48bf507bfe319a9944c7ed9378287.jpg

Se trata de un dispositivo de referencia, creado para los entusiastas de la tecnología en colaboración con Asus. Con este smartphone la compañía estadounidense se propuso poner de relieve no solo sus propios avances tecnológicos, sino reunir en un solo dispositivo todas las novedades que aún no se han popularizado. Por lo cual, mientras que desde el punto de vista estético el diseño del Smartphone for Snapdragon Insiders no destaca en nada, si lo hace desde el punto de vista de sus características técnicas. El dispositivo cuenta con el procesador insignia Snapdragon 888 5G, tiene 16 Gb de memoria RAM y 512 Gb de almacenamiento. Su pantalla de 6,78 pulgadas es AMOLED con una tasa de refresco de 144 Hz, un brillo de 1.400 nits y soporte de la tecnología HDR10+. Pero este celular alegrará no solo los ojos de sus usuarios, sino también los oídos, ya que es el primero en soportar la tecnología Snapdragon Sound. Esta tecnología permite reproducir el sonido con la máxima calidad y optimizarlo. Como sería de esperar, el fabricante asegura que este celular tendrá conexión a las redes 5G y WiFi 6E más rápida de todos los smartphones. En cuanto a la cámara, Qualcomm no proporcionó detalles exactos aún, pero sí asegura que se trata de un conjunto de tres cámaras de nivel profesional que permitirán tomar fotos de gran calidad en cualquier circunstancia. Es poco probable que un usuario normal quiera comprarse el Smartphone for Snapdragon Insiders, puesto que los celulares insignia de otros fabricantes se adecúan más a las necesidades actuales del mercado. Además, el precio también es un factor importante, puesto que el nuevo dispositivo costará 1.499 dólares, aunque cabe mencionar que este precio también incluye unos auriculares inalámbricos.

https://mundo.sputniknews.com/20210706/una-empresa-espanola-lanza-un-telefono-hibrido-que-auna-funciones-de-tablet-smartphone-y-sobremesa-1113838113.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gadgets, qualcomm, asus, smartphones