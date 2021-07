https://mundo.sputniknews.com/20210711/el-talento-es-cosa-de-perros-dotados-sin-importar-su-raza-segun-los-cientificos-1114002362.html

El talento es cosa de perros dotados sin importar su raza, según los científicos

Existe una noción popular de que ciertas razas de perros son más inteligentes que otras razas. Sin embargo, la realidad dista mucho de esto, y los científicos... 11.07.2021, Sputnik Mundo

Un nuevo estudio, llevado a cabo por el Departamento de Etología de la Universidad Eotvos Lorand, en Hungría, lo encontró al llevar a cabo un experimento en condiciones estrictamente controladas, donde un puñado de perros dotados tenían que aprender múltiples nombres de juguetes.El equipo de investigadores del Family Dog estudió a 40 perros de diferentes razas durante un programa de entrenamiento intensivo de tres meses que tenía como objetivo enseñarles el nombre de al menos dos juguetes para perros.Este número es la cantidad mínima necesaria para poder decir con certeza que los perros pueden distinguir los elementos según sus nombres. Para descartar la cuestión de la neuroplasticidad, que depende de la edad del animal y puede contribuir a un aprendizaje más rápido, en el estudio participaron tanto cachorros como perros adultos.Durante el estudio, los perros tenían interacciones diarias con su amo, durante las cuales el dueño repetía el nombre del juguete varias veces. Las sesiones semanales incluyeron también un adiestrador de perros.Los resultados no fueron muy alentadores, la gran mayoría de los canes no fue capaz de aprender nada. Sin embargo, los que lo lograron demostraron ser superdotados con resultados sorprendentes."Nos sorprendió descubrir que, a pesar del entrenamiento intensivo, la mayoría de los perros, independientemente de su edad, no mostraron ninguna evidencia de aprendizaje. Aún más sorprendente, 7 perros adultos mostraron una capacidad de aprendizaje excepcional: no solo aprendieron los dos juguetes nombres, en el tiempo del estudio, aprendieron entre 11 y 37 nombres de juguetes más", destacó la investigadora.Cabe mencionar que, de estos siete perros, seis ya poseían un vocabulario previo. La séptima perra, Oliva, mostró ser la verdadera estrella del estudio al aprender 21 nombres de juguetes en solo dos meses.

