Acuerdo histórico del G20 de Finanzas sobre impuestos para las multinacionales

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G20 han acordado revisar en profundidad el sistema de impuestos internacionales... 11.07.2021, Sputnik Mundo

La propuesta pondría fin a una ''competencia internacional de impuestos contraproducente'' en la que desde hace años muchos países han rebajado sus tasas para atraer a compañías, explicó la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen.Se trata de ''una carrera que nadie ha ganado" y que "nos priva de los recursos necesarios para invertir en nuestros ciudadanos, nuestras fuerzas laborales y nuestra infraestructura'', agregó la alta funcionaria. Por delante queda pulir los detalles de la iniciativa en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al final, se tomará una decisión definitiva en la cumbre que el G20 —que representa más de 80% de la economía mundial— celebrará el 30 y 31 de octubre en Roma.Se espera que el plan se aplique a partir de 2023 y que dependa de acciones a nivel nacional. Los países incluirían en sus leyes los nuevos requerimientos de impuestos mínimos. Otras partes podrían requerir un tratado formal. La propuesta fue aprobada el 1 de julio a raíz de intensas negociaciones entre los 130 países convocados por la OCDE.Con el impuesto global se busca disuadir a las firmas internacionales más grandes del mundo de usar esquemas legales y de contabilidad para obtener sus beneficios fiscalmente en países en los que deben pocos o nulos impuestos y donde no realizan en la práctica actividad empresarial alguna. Las compañías que eludan el pago de impuestos sobre beneficios en el extranjero los pagarán en sus países. Eso eliminaría el incentivo de usar paraísos fiscales o de crearlos.Italia recibió a los ministros de Finanzas en Venecia porque ocupa la Presidencia rotativa del G20. El evento también congregó a cerca de 1.000 manifestantes detrás de la pancarta We are the tide (somos la ola), una organización formada por ambientalistas y defensores de la justicia social, entre ellos detractores de los cruceros y del turismo de masas.Un grupo pequeño incluso tuvo roces con la Policía el 10 de julio.Joe Biden busca aumentar la tasa en EEUUEstados Unidos tiene un impuesto mínimo para sus empresas sobre los beneficios obtenidos en el extranjero, pero el presidente Joe Biden ha propuesto doblar la tasa, hasta el 21%. Sería mayor que el mínimo global propuesto. Elevar la tasa es parte de una propuesta más amplia para financiar el plan de empleos e infraestructura de su Administración, y que contempla elevar los impuestos corporativos del 21% al 28%.Yellen dijo sentirse ''muy optimista'' por que la ley de infraestructura e impuestos de Biden ''incluya lo que necesita Estados Unidos para estar en conformidad'' con la propuesta del impuesto mínimo. Los congresistas republicanos se oponen a la medida. Kevin Brady, el republicano de mayor rango en la Comisión de Medios y Arbitrios y quien redacta leyes de impuestos, fustigó el acuerdo de la OCDE.

