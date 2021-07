https://mundo.sputniknews.com/20210710/haiti-pide-tropas-de-eeuu-para-asegurar-infraestructuras-y-poblacion-tras-magnicidio-1113985947.html

Haití pide tropas a EEUU para asegurar la infraestructura y la población tras magnicidio

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Haití solicitó un número limitado de tropas para proteger sus infraestructuras y asegurar la vida de la población, precisó el... 10.07.2021, Sputnik Mundo

Tanto funcionarios estadounidenses como haitianos aseguraron a los periodistas que no podían confirmar si se había hecho o no tal petición, pero el 9 de julio por la tarde Pierre dijo al New York Times que los "terroristas urbanos" como los que mataron a tiros al presidente en su casa el pasado 7 de julio suponían un peligro continuo para los bienes civiles.El ministro dijo más tarde a la cadena CNN que la solicitud era por un contingente limitado de tropas, de unos 500 soldados, cuyo objetivo sería proteger el puerto de Haití, así como el aeropuerto y las instalaciones energéticas.Por su parte, el Pentágono se ha negado a comentar esta noticia, al igual que el Departamento de Estado del país norteamericano. La solicitud de ayuda no se limitó únicamente al envió de militares a Haití.El mismo día, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que EEUU enviaría a agentes federales del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional al país caribeño que se encuentra a una distancia de unos 1.000 kilómetros de Florida. También detalló que esto se hace en respuesta a una solicitud "especial" y que también se enviarían cinco millones de dólares a la Policía de haitiana.Al mismo tiempo, Reuters reveló este 9 de julio Haití solicitó en una carta a la Organización de las Naciones Unidas desplegar tropas internacionales "para apoyar los esfuerzos de la Policía nacional que intenta restablecer la seguridad y el orden público en todo el país". Según la agencia, la carta data del 7 de julio. El embajador de Haití en EEUU, Edmond Bocchit, comunicó el 8 de julio a la cadena France 24 que la Policía Nacional de Haití se ha visto sobrebordada y se está enfrentando a bandas fuertemente armadas, así que cualquier ayuda sería bienvenida para restablecer la vida normal.

