Bombazo del petróleo

Las cartas están echadas: Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, ambos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP] no llegan a un... 10.07.2021, Sputnik Mundo

El petróleo comienza a carburar altoEsta semana el petróleo Brent, referencia para Europa, trepó por encima de los 77 dólares el barril, su precio más alto desde octubre de 2018, mientras que el Texas rozó los 77 dólares por primera vez desde noviembre de 2014. En este contexto, Mohammed Barkindo, quien se desempeña como secretario general del cártel petróleo, comunicó la cancelación de la cumbre OPEP+, y todo quedó en el aire porque no hay una fecha estipulada para una próxima reunión."No se ponen de acuerdo porque da la impresión de que Riad quiere aumentar la producción, pero lo menos posible. Mientras que Abu Dabi sostiene lo contrario, que hay que aumentar más, que hay que ser más flexible".El economista sostiene que no le conviene a nadie que el precio del petróleo siga subiendo tanto, al recordar que en este momento se ha incrementado en más del 50% desde finales de 2020. "Al no haber solución de este conflicto en el corto plazo, aumenta la incertidumbre –principal enemigo de los mercados–, entonces esto le pega a la volatilidad y el precio tiende a subir", concluye Luis Palma Cané.La Fed lanza un avisoLa retirada de estímulos aún no tiene fecha. Es lo que se desprende de la más reciente reunión de la Reserva Federal de EEUU entre los días 15 y 16 de junio. Las condiciones para reducir las compras de activos "se cumplirían un poco antes de lo que habían anticipado de acuerdo a algunos miembros del Comité Federal de la Reserva Federal [FOMC].Sin embargo, la mayoría defendió que la economía aún no ha ofrecido datos lo bastante sólidos como para iniciar una reducción en el programa de compras, que actualmente alcanza los $120,000 millones mensuales."Hay varias posiciones en la Fed. La posición oficial de la institución expresada por el presidente [Jerome] Powell en sus conferencias de prensa, la inflación es un fenómeno eminentemente transitorio, y por lo tanto van a seguir claramente con esas inyecciones de dinero, por ahora no se va a tocar la tasa de interés. Evidentemente, a medida que pasa el tiempo y que la inflación sigue manteniéndose ahí, cuanto más se mantenga, menos esquema transitorio es", explica Palma Cané."De momento van a seguir con el esquema porque no están dadas las condiciones de pleno empleo, de 4% o 4,5% –están en el 6,5% aproximadamente–, y por ahora la Fed claramente ha dicho que no va a anunciar un plan gradual de retiro, que va a esperar y que va a ir observando los datos", señala el economista Luis Palma Cané.

