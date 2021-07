https://mundo.sputniknews.com/20210709/un-incendio-causa-al-menos-52-muertos-en-una-fabrica-de-banglades-1113948173.html

Un incendio causa al menos 52 muertos en una fábrica de Bangladés

Un incendio causa al menos 52 muertos en una fábrica de Bangladés

MOSCÚ (Sputnik) — Al menos 52 personas murieron y medio centenar más resultaron heridas en un incendio que comenzó el 8 de julio por la tarde en una fábrica de... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T08:35+0000

2021-07-09T08:35+0000

2021-07-09T08:43+0000

asia

incendio

bangladés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1113948148_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59b03b346ab49906979c37ca47cca48c.jpg

El 9 de julio, el equipo de rescate recuperó 49 cuerpos del cuarto piso del edificio. Varias horas antes se informó de 3 víctimas mortales. Se teme que la cifra total vaya en aumento en las próximas horas a medida que continúa la operación de rescate.El incendio se desató hacia las 17:00 hora local (GMT+6) en la planta baja de un edificio de seis pisos que alberga una fábrica de jugos. El fuego se propagó rápidamente debido a la presencia de productos químicos y botellas de plástico.A las 21 horas después de declarado el incendio, 18 unidades de extinción seguían luchando por apagar las llamas en la fábrica."Hasta que no se apague el fuego, no es posible decir con certeza cuánto daño hay, la causa del incendio y si alguien todavía está adentro", cita el periódico a Abdullah Al Arefin, director adjunto del Servicio de Bomberos del Distrito de Narayanganj.Algunos obreros rescatados y sus familiares afirman que la puerta principal y la única salida de la fábrica estaban cerradas en el momento del incendio, y que el edificio no contaba con los dispositivos de seguridad necesarios.

asia

bangladés

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asia, incendio, bangladés