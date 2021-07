https://mundo.sputniknews.com/20210709/un-funcionario-denuncia-que-el-ministro-de-salud-de-chile-vulnero-una-norma-sanitaria-en-una-fiesta-1113967082.html

Un funcionario denuncia que el ministro de Salud de Chile vulneró una norma sanitaria en una fiesta

Un funcionario denuncia que el ministro de Salud de Chile vulneró una norma sanitaria en una fiesta

SANTIAGO (Sputnik) — Un funcionario del Ministerio de Salud de Chile denunció al ministro Enrique Paris, asegurando que participó de una fiesta de cumpleaños... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T16:11+0000

2021-07-09T16:11+0000

2021-07-09T16:23+0000

fiesta

américa latina

enrique paris

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108183/32/1081833237_0:414:2905:2048_1920x0_80_0_0_1e7e4889a81b0ccac0e5ea79fd13022d.jpg

Según la denuncia, Paris y su asesor Juan Ríos participaron de una fiesta el 28 de mayo de este año en el ministerio de Salud en la que había más de 30 personas, momentos en que el aforo máximo permitido para lugares cerrados era solo de cinco personas.Consultada al respecto, la subsecretaria Daza (encargada de gestionar los sumarios sanitarios) señaló al medio T13 Radio que el sumario aún no se inicia porque la denuncia no tenía los antecedentes necesarios para la investigación.Aunque la subsecretaria confirmó que Paris participó de la celebración, aseguró que no se trató de una fiesta, sino que la gente se reunió solo para saludar a la persona de cumpleaños, cuya identidad no ha sido revelada.La Sociedad Chilena de Infectología de Chile afirmó al medio Radio Biobío que el hecho "debe calificarse como grave y debe sancionarse como corresponde, ya que las autoridades deben dar el ejemplo".En Chile se han contagiado de coronavirus 1.582.391 personas, de las cuales 33.636 fallecieron.

https://mundo.sputniknews.com/20210708/chile-flexibiliza-restricciones-para-personas-vacunadas-contra-el-covid-19-1113935748.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fiesta, enrique paris, chile