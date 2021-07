https://mundo.sputniknews.com/20210709/senos-mas-grandes-el-inesperado-efecto-secundario-de-la-vacuna-segun-varias-tiktokers-1113984622.html

Senos más grandes: el inesperado efecto secundario de la vacuna, según varias 'tiktokers'

Senos más grandes: el inesperado efecto secundario de la vacuna, según varias 'tiktokers'

Tener los senos más grandes es la fantasía de muchas mujeres, que incluso recurren a la cirugía estética para tener el cuerpo que siempre quisieron. Sin... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T23:37+0000

2021-07-09T23:37+0000

2021-07-09T23:37+0000

estilo de vida

vacuna contra coronavirus

insólito

A pesar de lo inverosímil que pueda sonar, varias mujeres aseguran que sus senos parecen notablemente más grandes tras administrarse la vacuna de Pfizer. Estos extraños efectos secundarios suenan como un bulo para muchas personas, especialmente luego de que influencers, como Vincenzena, hayan admitido que solo lo dijeron para crear contenido viral.Sin embargo, podría haber una explicación científica mucho más sencilla de lo que se cree. El médico noruego Heinrich Backmann explicó en un medio local que, durante la vacunación, los ganglios linfáticos se agrandan temporalmente, lo que hace que los senos parezcan más grandes.Otros científicos parecen coincidir con él.Por su parte, la oficina de Pfizer en Noruega, país donde se han reportado casos similares, informó que no tiene en su registro este efecto secundario. No obstante, la inflamación de los ganglios linfáticos es un efecto conocido de las vacunas, que además llevó a que muchas mujeres pensaran que tenían cáncer de mama. Incluso, países como España, a través de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, hicieron un llamado a la calma para que las mujeres no confundieran el efecto secundario con un síntoma de esta patología.De ser correcta la teoría de que el aumento en los senos se debe a una inflamación de los ganglios linfáticos, este efecto sería transitorio y no permanente, para desgracia de aquellas que tenían planeado utilizar este método para presumir de senos más grandes.

2021

