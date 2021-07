https://mundo.sputniknews.com/20210709/pedro-sanchez-en-lituania-pantomima-o-casting-para-secuela-de-la-pistola-desnuda-1113972872.html

Pedro Sánchez en Lituania: ¿pantomima o casting para secuela de 'La pistola desnuda'?

Pedro Sánchez en Lituania: ¿pantomima o casting para secuela de 'La pistola desnuda'?

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha hecho el ridículo", en una escena típica de una "película cómica". Son algunos de los comentarios que... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T18:10+0000

2021-07-09T18:10+0000

2021-07-09T18:10+0000

octavo mandamiento

pediatría

talibán

apagón

ong

daesh

literatura

centroamérica

lucha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1113972845_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_591d2ef5cd715e8d87c5d586b80bf512.png

Pedro Sánchez en Lituania: ¿pantomima o casting para secuela de 'La pistola desnuda'? Pedro Sánchez en Lituania: ¿pantomima o casting para secuela de 'La pistola desnuda'?

¿Probadita o montaje?Escena 1. En plena rueda de prensa junto al presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en la base de la OTAN, Sánchez literalmente huyó despavorido cuando se activó una alarma "al detectar a dos aviones rusos no identificados", según el diario El Mundo. Una explicación que desató una lluvia de críticas de los internautas. "Si el avión no es identificado, ¿cómo saben que es ruso?", se preguntó un usuario en el canal de Telegram de Sputnik, un planteamiento similar al de otro seguidor del canal: "¿Cómo saben que era ruso si no lo podían identificar?".Sólo horas después del incidente la OTAN confirmó que se trataba de dos cazas rusos SU-24. Algo que el Ministerio de Defensa ruso no ha negado en ningún momento, al comunicar: "El 8 de julio dos cazas Su-24 de la Flota del Báltico efectuaron un vuelo de entrenamiento rutinario en el espacio aéreo sobre aguas neutrales del mar Báltico", al indicar que "el vuelo se llevó a cabo bajo el estricto cumplimiento de las normas internacionales sobre el uso del espacio aéreo, sin violar las fronteras de otros Estados".Hubo otro tipo de comentarios en los medios españoles. Por ejemplo, el de Sergio Póstolo: "Los aviones rusos volaban en el espacio internacional báltico como lo hacen todos los días porque Rusia también es un país báltico. De hecho su segunda capital San Petersburgo está en el mar Báltico. Por esto no necesitan ninguna autorización de nadie para volar allí. Ha sido un espectáculo de los militares de la OTAN montado para Pedro Sánchez".Lo de 'espectáculo' es una interpretación muy popular de los internautas sobre lo ocurrido. El usuario con el apodo de 'Fiadla' sostiene en los comentarios del periódico El Mundo que "lo más triste de todo es que Sánchez y todo el Gobierno español entienden perfectamente que Rusia no es la amenaza". Se mostró convencido de que "Sánchez se ve obligado a participar en este montaje de amenaza aérea rusa porque no se puede oponer a las órdenes recibidas de unos jefes que están muy preocupados de que cada cada vez haya más ciudadanos europeos que cuestionan las acciones de la OTAN contra Rusia y los gastos que éstas conllevan".Lo del montaje parece una versión viable, porque en su 'Escena 2', al retomarse la rueda de prensa tras 'el incidente', Sánchez situó la interrupción como ejemplo de la importancia de la misión de la OTAN en Lituania, en la que participa un grupo de militares del Ejército de España. "Quiero reconocer la importancia de esta misión para la OTAN, hemos visto un caso real que justifica la presencia de las tropas españolas", manifestó. Al mismo tiempo, reafirmó el compromiso de España con "la defensa de la seguridad en la frontera oriental".Los internautas españoles se burlaron de su presidente. "Siempre sale corriendo, o porque quiere secuestrar a Biden en un pasillo, o porque vienen lo rusos", escribió un lector del diario El Confidencial. Mientras, el usuario Pablo Balaguer comentó en el portal de El País que el video de lo sucedido parece una "película cómica". El internauta Carlos Saiz se pronunció de la misma manera: "Que presidente más ridículo que tenemos en España".¿Tiene el movimiento talibán un lado positivo?A juzgar por algunas informaciones, el movimiento talibán –autodenominado Emirato Islámico de Afganistán– pretende mostrar su "lado bueno": hará todo lo necesario para poner fin a la presencia de los terroristas del ISIS [también conocido como Daesh o Estado Islámico, organizaciones proscritas en Rusia] en Afganistán, declaró este viernes Shahabuddin Delawar, jefe de una delegación de los talibanes que se encuentra de visita en Moscú."Vamos a tomar todas las medidas para que Daesh jamás tenga presencia en el territorio de Afganistán", dijo Delawar en una rueda de prensa en la capital rusa. Subrayó que el movimiento percibe a Daesh como una amenaza. Al referirse a la ofensiva de los talibanes en Afganistán, Delawar señaló que 174 distritos, de unos 400, ya están bajo el control del movimiento en un proceso que "sería imposible sólo mediante la fuerza de las armas. "Es una muestra clara de que [...] la sociedad afgana está cansada de las autoridades de Kabul", dijo.Si pudiera darse crédito a sus declaraciones, parece que los talibanes optaron por un rumbo constructivo. Por ejemplo, un portavoz de los talibanes, que estos días continúan con su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales, aseguró que los países vecinos de Afganistán no tienen por qué preocuparse por la seguridad de sus fronteras. "Al mismo tiempo les pedimos que no interfieran en nuestros asuntos internos, no se lo permitimos a nadie. Queremos resolver todos los problemas a través del diálogo y el entendimiento", declaró a nuestra agencia Mohammad Naim, portavoz de la oficina política de los talibanes en Catar.Gran apagón en Centroamérica: ¿ensayos para 'desenchufar' a Gobiernos 'rebeldes'?El gran apagón que esta semana dejó sin electricidad a gran parte de Nicaragua, afectando también al resto de Centroamérica, podría haber sido un ensayo para 'desenchufar' a la nación sandinista en caso de que las próximas presidenciales acaben con un resultado 'indeseado' para quienes fuerzan la salida de Daniel Ortega.Es una versión que no descarta el analista internacional Rubén Suárez, director de la red mediática CONAICOP, quien resaltó en conversación con Sputnik que los cortes de electricidad –atribuidos a una falla de origen desconocido en la red eléctrica de Centroamérica– se produjeron justo en el momento en que "la gran prensa ataca al Gobierno" de Nicaragua, al tiempo que EEUU y sus aliados intervienen abiertamente en el proceso electoral que tendrá su punto culminante con los comicios generales del próximo 7 de noviembre."Qué casualidad", ironizó tristemente Suárez, al mostrarse convencido de que tampoco fueron casualidad los apagones eléctricos en Venezuela, uno de los problemas que suelen tener "los Gobiernos que no hacen los mandados o no acatan los órdenes" de EEUU.¿Qué hay detrás de la ONG venezolana Fundaredes?La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la Unión Europea y Amnistía Internacional han criticado la detención en Venezuela de varios miembros de la ONG Fundaredes, entre ellos su director Javier Tarazona. Sin embargo, desde Venezuela, el fiscal general ha denunciado que los señalados utilizaban la ONG para acusar al Gobierno de tener vínculos con grupos armados colombianos y así justificar nuevas agresiones contra el país.El periodista venezolano, Víctor Hugo Majano, explica que esta ONG Fundaredes, "es una organización que opera básicamente desde el estado Táchira, creada por personas del estado Táchira, zona fronteriza con Colombia, que se ha dedicado a divulgar información vinculada al tema fronterizo y a confrontar con el Gobierno de Maduro", indica.Según la versión que han divulgado varias corporaciones mediáticas, la detención de estos activistas se realizó como represalia por haber divulgado una fotografía que demostraría los vínculos del Gobierno venezolano con grupos armados colombianos. Sin embargo, Majano precisa que esta prueba es falsa y que la fotografía es de hace varios años y que, además, fue ampliamente difundida en su momento."La foto que Javier Tarazona presenta fue una especie de denuncia pública que hizo en el Ministerio Público en Caracas hace unos 15 días. Es una foto se ven a dirigentes del grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) junto a un anterior alto funcionario chavista, y muy cercano al presidente Chávez, que es el señor Ramón Rodríguez Chacín mientras sostienen una conversación como parte de los procesos de paz que impulsó y apoyó Venezuela y para el cual fue designado formalmente el capitán de navío Rodríguez Chacín para hacer esa intermediación y facilitación. De hecho, su actuación ha sido tan reconocida que en el año 2016 participó en el acto cuando se firmó el Acuerdo de Paz en Cartagena", explica Majano.Ahora, precisa este periodista venezolano, "se muestra la foto como una especie de prueba sobre la complicidad de los grupos armados colombianos con el Gobierno. Ahora quieren convertir una foto que ya estaba en la calle, que ya no es noticia porque es una información absolutamente extemporánea para tener un elemento que permita generar más conflicto con Colombia y seguir con esa narrativa de que el Gobierno venezolano es el auspiciador de la violencia en Colombia".Además, Majano resalta que no es la primera vez que esta ONG Fundaredes divulga información falsa para querer vincular al Gobierno venezolano con estos grupos irregulares."De hecho, los informes que presentó el presidente colombiano Iván Duque en la ONU (en 2019), acusando a Venezuela de reclutar niños para operaciones militares y de apoyar a grupos guerrilleros, tenía fotografías que fueron entregadas formalmente por Tarazona al presidente Duque. Esa especie de dossier sobre estos campamentos guerrilleros en territorio venezolano y que Duque presentó en la ONU, eran fotos falsas porque luego se supo que esas fotografías y esos campamentos no eran en Venezuela, sino en Colombia, por la zona del Valle del Cauca, y esas fotos las canalizaron a través de este director de Fundaredes, presumimos que desde la inteligencia colombiana para divulgarlas y utilizarlas en operativos que pudieran impactar en la relación entre Venezuela y Colombia", indica.El pediatra de las letrasAntes de convertirse en escritor, fue padre. Pero antes de ser padre, el Dr. Francisco Gambina ya se desempeñaba como médico pediatra. Y es que una cosa llevó a la otra a este profesional que ha sacado tiempo de donde no tiene, para convertirse en un escritor de cuentos cuyas primeras publicaciones surgieron en plena pandemia. Ese tiempo que no tiene, pudo sacarlo también gracias al apoyo de su familia, su mujer que es también pediatra, y los abuelos de los niños que colaboran de una u otra manera en su crianza.Tampoco es que Gambina haya aprovechado algún tipo de tiempo libre surgido en la pandemia, porque en ningún momento aflojó en esa profesión tan noble que ejerce como lo es la medicina aplicada a los niños. Este médico hacía tiempo ya que venía coqueteando con la literatura, hasta que en ciertos momentos, apoyado por su familia, se animó y se tiró al agua, luego de un tiempo de hacer talleres de escritura con Julieta Capristo.Así, 'Piedritas y otros relatos' se convirtió en pleno 2020 de pandemia, en el primogénito de su pluma, mientras que hace poco vio la luz su segunda obra: 'Siguiendo la luna', que también es el título del cuento que abre su segundo libro –de un total de 18 cuentos para público adulto–, y que está inspirado en el nacimiento de su primer hijo. Y también es el título de una canción del grupo de rock argentino Los Fabulosos Cadillacs, que fue la primera canción que Francisco le cantó a su hijo apenas nacido.Este título, explica Gambina, "también tiene que ver con mantenerse despierto en la noche, de usar la noche como momento de escritura, de mantenerse despierto para cumplir este sueño de escribir historias, de contar cuentos, de explorar esta veta que es una sorpresa y muy agradable para mí".Rosarino de nacimiento, pero criado en Buenos Aires desde su niñez, y con la familia como estandarte, el Dr. Gambina ha encontrado su lugar en el mundo en Cañuelas, una localidad situada a una hora de la capital argentina, donde esos nuevos aires también colaboran en su inspiración.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

centroamérica

afganistán

lituania

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аудио, pediatría, talibán, apagón, ong, daesh, literatura, centroamérica, lucha, detención, su-24, pedro sánchez, afganistán, lituania, venezuela, otan, eeuu