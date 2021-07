https://mundo.sputniknews.com/20210709/monja-colombiana-secuestrada-en-mali-en-2017-pide-a-gobierno-enviar-delegado-para-rescate-1113943232.html

Monja colombiana secuestrada en Malí en 2017 pide a Gobierno enviar delegado para rescate

BOGOTÁ (Sputnik) — La misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez, quien permanece secuestrada en Malí desde el 7 de febrero de 2017 por la organización... 09.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

secuestro

malí

áfrica

Según el hermano, el grupo de rescate debía permanecer en Malí desde abril hasta agosto, "pero estuvieron un mes y medio" tras recibir la orden de regresar."No sé quien dio la orden de regresar, pero creo que es porque la situación política está muy mal en Malí", dijo a la emisora.El pedido de la monja se dio a través de una prueba de supervivencia de la cual sólo se conoció por parte de sus familiares."El 3 de febrero me contestó la hermana. Por medio de la Cruz Roja me hicieron llegar una carta que me enviaba ella saludando a la familia y [diciendo] que se encuentra bien de salud. Eso llegó en marzo, porque por la distancia con el otro continente eso se demora mucho, un mes y medio. [La carta] me llegó más o menos el 15 de marzo", explicó Edgar Narváez.Agregó que su hermana se encuentra bien de salud, aunque bastante delgada y deprimida tras haber sido separada de su compañera de cautiverio, la francesa Sophie Petronin, quien ya fue liberada.Gloria Cecilia Narváez, nacida en Pasto (Nariño, suroeste), fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 por una facción de Al Qaeda a fin a los yihadistas, quienes la acusan de despojar a los musulmanes de Malí de sus creencias y reemplazarlas por falsedades.

malí

secuestro, malí, áfrica