https://mundo.sputniknews.com/20210709/lituania-construye-una-valla-para-detener-la-migracion-irregular-desde-bielorrusia-1113953108.html

Lituania construye una valla para detener la migración irregular desde Bielorrusia

Lituania construye una valla para detener la migración irregular desde Bielorrusia

MOSCÚ (Sputnik) — Lituania empezó a construir una cerca de 30 kilómetros en la frontera con Bielorrusia debido a la gran afluencia de inmigrantes, informó el... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T12:24+0000

2021-07-09T12:24+0000

2021-07-09T12:27+0000

internacional

crisis migratoria

migrantes

lituania

bielorrusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1113953061_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_807d041062b2155718cf27b03a344221.jpg

"El viernes [9 de julio] comenzó la construcción de una valla en la frontera entre Lituania y Bielorrusia, que abarcará un tramo de 30 kilómetros", dice el comunicado.El 2 de julio las autoridades lituanas decretaron el estado de emergencia debido a la afluencia de migrantes ilegales, procedentes de Afganistán, Libia, Siria y algunos otros países africanos, que llegan desde Bielorrusia.Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó que debido a las sanciones occidentales la república no seguirá conteniendo a los inmigrantes ilegales que se dirigen a través de la república a los países de la Unión Europea, ya que Minsk no tiene para esto "ni dinero, ni fuerzas".De acuerdo con los datos de los servicios fronterizos de Lituania actualizados para este 9 de julio, desde principios de este año cruzaron ilegalmente la frontera bielorruso-lituana 1.546 inmigrantes, eso son 19 veces más que el año anterior. La población de Lituania, según Eurostat, se estimaba en 2020 en 2,79 millones de habitantes.En las últimas 24 horas la patrulla fronteriza lituana detuvo a 37 inmigrantes en la frontera. El servicio señaló que en los últimos tres días la cantidad de inmigrantes irregulares no supera la centena al día. La mayoría de ellos se presentan como ciudadanos de Irak, Camerún, Guinea y otros países. Muchos carecen de documentación por lo que hay que establecer su identificación y también pasarles un test PCR.

https://mundo.sputniknews.com/20210708/lituania-denuncia-ser-blanco-de-una-guerra-hibrida-por-parte-de-bielorrusia-1113921487.html

Mauricio Arriagada Buena respuesta de Lukashenko a estos colaboracionistas nazis y fascistas racistas ellos mismos..Ojala y se reduzcan a cien mil en cinco años..estos " germanos" venidos a menos..Si no cooperan con los Nazis lo Hacen con la OTAN No por nada estas mierdas pelearon con el apoyo de la cia en bandas fascistas contra lsa URSS hasta los años cincuenta..despues de pelear al lado de los nazis contra los rusos y ofreciendo un generoso voluntariado para asesinar judios y congrciarse con sus admirados amos alemanes... 0

1

lituania

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

crisis migratoria, migrantes, lituania, bielorrusia, europa