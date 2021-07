https://mundo.sputniknews.com/20210709/la-lista-engel-del-departamento-de-estado-kamala-y-vicky-nuland-para-centroamerica-1113949970.html

La Lista Engel del Departamento de Estado, Kamala y Vicky Nuland para Centroamérica

Tras las estériles visitas de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, México y El Paso (Texas), la Administración Biden apretó las tuercas y ha emitido la... 09.07.2021, Sputnik Mundo

Una de las controvertidas terapias que defiende la vicepresidenta Kamala Harris para frenar las raíces causales de la crisis migratoria consiste en perseguir a los Gobiernos corruptos en tres países del Triángulo Norte —Guatemala, El Salvador, Honduras— cuyos presidentes en forma coincidente fueron aliados de Trump.En tal cruzada multifactorial, fue el Departamento de Estado a cargo de Antony Blinken —y no Kamala Harris— quien emitió una cuantiosa lista negra de 55 personas: la Lista Engel. En ella son exhibidos anteriores presidentes con sus ayudantes, dos jueces guatemaltecos de alto nivel y más de 12 legisladores hondureños acusados de "corrupción, obstrucción de la justicia y socavadores de la democracia", y cuyas visas a EEUU han sido revocadas.Siete funcionarios previos y actuales de El Salvador aparecen en la lista, como el ministro del Trabajo Rolando Castro, la jefa de Gabinete Carolina Recinos y el anterior ministro de Justicia, Rogelio Rivas. La tétrica lista de corte medieval lleva el nombre del legislador israelí, ucraniano y estadounidense Eliot Engel, de 74 años, demócrata del Bronx (Nueva York).Engel —promotor del apartheid de Israel y notorio antipalestino— fue derrotado en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York por Jamaal Bowman, del grupo progresista del SQUAD, muy crítico con Israel y encabezado por Alexandria Ocasio-Cortez.La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, la muy polémica Victoria Nuland —operó con Hillary Clinton en la defenestración del expresidente Víktor Yanukóvich en Ucrania, financiada con una inversión de 5.000 millones de dólares—, atizó mas el fuego al señalar que los "corruptos" y "antidemocráticos" funcionarios de El Salvador —en su mayoría cuatro altos funcionarios y aliados del Gobierno del presidente de origen palestino Nayib Bukele— que figuran en la lista deben ser investigados y perseguidos. Nuland aprovechó la ocasión para pontificar a Bukele contra las "influencias malignas" de la China comunista.Bukele se mofó de la lista de marras y comentó en un tuit que "en El Salvador tenemos nuestra propia lista".También Bukele aprovechó la ocasión para perseguir al partido de extrema derecha ARENA, fundado por Roberto D'Aubuisson, quien ordenó el asesinato del arzobispo Óscar Romero en 1980.Detrás de las represalias de Bukele se encuentra el fétido Caso Taiwán, cuando el Gobierno de ARENA en 2003 recibió un donativo de 10 millones de dólares de la isla asiática por un terremoto y cuyos recursos fueron desviados a los bolsillos de su campaña.El acercamiento de El Salvador con China enfureció a Washington en 2019, cuando rompió relaciones con Taiwán: un año antes de la toma de posesión de Bukele.No pasó desapercibida la visita a El Salvador de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Victoria Nuland, quien se reunió con el presidente Nayib Bukele y cuya vista incluyó una amplia comitiva, donde resaltó Daniel Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental.¿Le está quitando Biden a Kamala Harris parte de la carga del contencioso migratorio, una de cuyas partes nodales es ahora manejada por el secretario de Estado Antony Blinken y su subsecretaria Victoria Nuland?A propósito, Anthony Blinken acaba de visitar Costa Rica, donde se reunió con los cancilleres de la región.Curiosamente la adopción del bitcóin como forma de pago en El Salvador —primer país del mundo que dio curso legal a la criptodivisa— formó parte de la agenda entre Nuland y Bukele.Sin pelos en la lengua, Nuland exigió que el bitcoin sea protegido de los "actores malignos" (sic), en clara alusión a China comunista.El traspaso del papel de Kamala Harris a Victoria Nuland no es menor, y queda clara la amenaza de una intervención militar y/o de una desestabilización de El Salvador, debido a la conspicua presencia del subsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental Daniel Erikson. ¡Con la feroz Victoria Nuland no se juega!Es muy ilustrativa la alianza del israelí-ucraniano de Nueva York, Eliot Engel, con su correligionaria Victoria Nuland, por lo que no es nada descabellado tener en el radar la aplicación del mismo método de desestabilización en Kiev ahora aplicado a Centroamérica. En la misma tónica que Kamala Harris —quien nunca exhibió una aterradora lista alusiva—, en su comunicado oficial el Departamento de Estado sección 353 publicó su lista, que liga insólitamente la corrupción con la descomposición de la migración. Esta ha creado una grave crisis en la frontera de EEUU con México: Según el iluso Ricardo Zuniga, enviado especial de EEUU al Triángulo Norte, la cuantiosa lista de 55 personas —que carecen de instrumentos legales para defender su mancillada honra— se determinó con base en "una extensa revisión de información creíble de fuentes clasificadas y sin clasificar". Zuñiga alega también que el manejo de la corrupción en la región "ayudará a disminuir la migración a EEUU y a México".No faltan observadores avezados que cuestionan que la aterradora Lista Engel no incluya a individuos ampliamente vinculados a los carteles de estupefacientes. La lista fue aprobada en diciembre de 2020 por el Congreso estadounidense, y requiere que el Departamento de Estado y la USAID desarrollen un plan quinquenal para lograr la prosperidad, la seguridad y la gobernanza democrática en el Triángulo Norte.Llama poderosamente la atención que el portal Politico haya expuesto la supuesta incompetencia de la vicepresidenta Kamala Harris —a quien ya le empezaron a mover su tapete bajo los pies— debido a un pésimo manejo migratorio que tiene preocupados a la Casa Blanca y al Partido Demócrata. Perciben que pueden perder las elecciones legislativas del 2022. A grado tal que los demócratas piensan que una candidatura presidencial de Kamala Harris en el 2024 puede significar una derrota, en la misma forma en la que perdió las primarias presidenciales en la pasada elección. Los partidarios de la generación woke replican que tanto Harris como su vilipendiada jefa de gabinete Tina Flournoy son atacadas debido a su condición de "mujeres de color ".Politico maltrata la disfuncionalidad de la oficina de la vicepresidenta, donde "no existe un ambiente saludable", y critica el fracaso de su visita a El Paso al definirla como su "momento caótico más reciente".¿El flagrante intervencionismo experimental de las ONG, desde George Soros hasta el fondo de los hermanos Rockefeller y propuesto por Kamala Harris será suplido por el irredentismo militar golpista al que es tan afecta y adicta Victoria Nuland?Ni la promesa de migajas por 4.000 millones de dólares en cuatro años de la Administración Biden, ni el etéreo diagnóstico de la vicepresidenta Kamala Harris sobre las raíces causales de la migración desde el Triángulo Norte —no se diga sus infructuosas visitas a Guatemala, México y Texas— han funcionado. Pareciera que la Administración Biden ha optado por un notorio endurecimiento con la publicación de la aterradora Lista Engel. Pero sobre todo por la operatividad de la muy pugnaz subsecretaria de Estado israelo-estadounidense Victoria Nuland, quien podría empezar a implementar su modelo ucraniano en el Triángulo Norte de Centroamérica.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

