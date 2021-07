https://mundo.sputniknews.com/20210709/la-canciller-de-espana-afirma-que-no-hay-razon-para-que-los-europeos-cancelen-sus-viajes-1113957875.html

La canciller de España afirma que no hay razón para que los europeos cancelen sus viajes

La canciller de España afirma que no hay razón para que los europeos cancelen sus viajes

BARCELONA (Sputnik) — La canciller española, Arancha González Laya, afirmó que no hay razón para que países de la UE pidan a los ciudadanos cancelar sus viajes... 09.07.2021

"Este es el momento de la prudencia, no de caer en el pánico o tomar decisiones precipitadas. No hay razón para pedir a nuestros ciudadanos que anulen sus vacaciones en España, sobre todo si están vacunados", dijo en rueda de prensa desde Madrid junto a su homólogo en Francia, Jean-Yves Le Drian.El ministro de Exteriores de Francia se desplazó a España en el marco de la coordinación bilateral entre los dos países, para abordar asuntos de actualidad como la pandemia así como ámbitos de interés mutuo como el Sahel, Libia y la UE.Preguntado por la reciente recomendación del secretario de Estado para Asuntos Europeos, Clément Beaune, para que los franceses no viajen a España por la evolución epidemiológica, el canciller francés llamó a la "prudencia, vigilancia y seguridad".También descartó la voluntad de las autoridades francesas de hacer "proteccionismo turístico" con sus advertencias, sino que se trata de "una voluntad de protección sanitaria".Por su parte, González Laya, dijo que la situación del COVID-19 es "una preocupación común" para España y Francia y garantizó la "sintonía" de los dos países en este sentido."Sabemos que tenemos que permanecer prudentes dado que el COVID todavía está con nosotros, pero no estamos en la situación anterior porque hemos acelerado la vacunación y la incidencia no se traduce en hospitalizaciones ni ciudadanos en cuidados intensivos, es decir, en lo que fue más doloroso en olas anteriores", concluyó la ministra de Exteriores española.

