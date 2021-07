Haití: ¿cuáles serán las consecuencias políticas del asesinato de Moise?

https://mundo.sputniknews.com/20210709/haiti-cuales-seran-las-consecuencias-politicas-del-asesinato-de-mose-1113953890.html

Tras el reciente asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, el activista por la democracia haitiana, Henry Boisrolin, dialogó con 'GPS internacional'... 09.07.2021, Sputnik Mundo

Un grupo de personas no identificadas asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moise. Al respecto, individuos no identificados fuertemente armados, irrumpieron en la residencia privada del difunto mandatario, hiriéndolo mortalmente en plena noche, según asevera un comunicado realizado por el Primer Ministro del país, Claude Joseph. Por su parte, la primera dama, Martine Moise, recibió un disparo y fue hospitalizada en estado grave. Al respecto, "más allá de que Moise fue un dictador que sembró el odio en el país y que debió ser detenido y juzgado, condeno su asesinato", aseveró Boisrolin. Durante su Gobierno se han organizado grupos armados y han ocurrido varias masacres, "dejando a la capital como una ciudad asediada, habiendo lugares donde no se puede circular", lamentó. En este marco, "había una situación explosiva en el país, con inseguridad para todos, incluido el presidente de facto", sostuvo.El atentado profundiza la crisis política haitianaEn este sentido, "tanto el Gobierno de Haití como los países de la comunidad internacional que apoyaron al exdictador son responsables", sentenció Boisrolin. Sobre ello, "hubo varios países que durante este tiempo protegieron a un Gobierno que cometió atrocidades contra su gente", indicó. Al respecto, "se destaca la misión que había mandado la OEA hace unas semanas, que reconoció a Moise como presidente, así como el derecho de organizar elecciones, lo cual era una barbaridad", concluyó Boisrolin.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la diputada hondureña Olivia Zúñiga Cáceres, con quien dialogamos sobre el fallo de la justicia hondureña que condenó a David Castillo como autor intelectual del asesinato de la militante Berta Cáceres.David Castillo es condenado por la justicia hondureñaEl exgerente de la empresa DESA, David Castillo, fue declarado por la justicia de Honduras como coautor del homicidio de la ambientalista. Al respecto, el fallo se considera un avance en el caso que ha sacudido al país y ha tenido importantes repercusiones internacionales. Sobre ello, "esta decisión de la justicia constituye no sólo un fallo coherente y realizado bajo el debido proceso, sino también una importante victoria para los pueblos oprimidos de Honduras y del mundo", sostuvo la hija de Berta Cáceres.A pesar de ello," para nosotros fue un día muy triste, puesto que nos hace recordar que han tenido que pasar cinco años de una lucha muy ardua, con campañas de desprestigio y atentados", aseveró. Por su parte, "lamentamos que en el país se haya aprobado recientemente un nuevo código penal que nosotros denominados como código de impunidad, que beneficia a criminales como Castillo", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis sobre la participación de Sudáfrica en los foros internacionales.Impacto de la pandemia en la educaciónEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con el representante permanente de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay, Sebastián Velesquen, con quien dialogamos sobre el informe de dicha organización sobre el impacto de la pandemia en los sistemas de educación de los países iberoamericanos. El informe se denomina "Efectos de la pandemia en la educación iberoamericana: un año después del Covid-19".

