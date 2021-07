Fujimorismo iniciará acciones legales por balotaje de Perú tras proclamación de presidente

https://mundo.sputniknews.com/20210709/fujimorismo-iniciara-acciones-legales-por-balotaje-de-peru-tras-proclamacion-de-presidente-1113982175.html

LIMA (Sputnik) — El partido peruano Fuerza Popular (fujimorista, derecha), que postula a la presidencia a Keiko Fujimori, anunció que interpondrá acciones... 09.07.2021, Sputnik Mundo

"Las acciones ante el JNE llegarán a su término, como es lógico [cuando se proclame un nuevo presidente], pero eso no quiere decir que no continuarán muchísimas acciones legales, algunas ya están en curso. Demandas presentadas por ciudadanos, colectivos que han presentado demandas y que anuncian que van a presentar en distintos lugares [del país]", dijo la abogada de Fuerza Popular, Lourdes Flores, en conferencia de prensa desde Lima (centro).El 6 de junio se celebró la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, de Perú Libre (izquierda).El 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales finalizó el conteo oficial dando el primer lugar a Castillo por un margen de 0,25% de ventaja.Sin embargo, Fuerza Popular ha denunciado la existencia de un fraude en el proceso, aunque sin mostrar ninguna prueba que avale su afirmación.La abogada fujimorista señaló que el partido va a presentar "todos los recursos nacionales e internacionales hasta lograr demostrar (...) que el fraude se ha producido".Sobre las acciones que, aseguró, ya están en curso, Flores no detalló el tipo ni ante qué órganos se han presentado.Las elecciones en Perú han sido destacadas por su transparencia por la Organización de los Estados Americanos (OEA), los EEUU, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, además de todas las misiones de observadores internacionales que las supervisaron.Actualmente, el JNE se encuentra resolviendo pedidos de nulidad de actas interpuestos por Fuerza Popular, luego de lo cual estará en capacidad de proclamar un nuevo presidente.

