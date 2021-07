https://mundo.sputniknews.com/20210709/europa-pone-la-lupa-en-espana-se-cancelan-viajes-ante-el-aumento-de-positivos-1113963983.html

Europa pone la lupa sobre España: se cancelan viajes ante el aumento de positivos

Europa pone la lupa sobre España: se cancelan viajes ante el aumento de positivos

09.07.2021

Ante el creciente aumento de casos positivos en el país ibérico, las comunidades autónomas ya han tomado medidas para frenar la curva de contagios. Algunas de ellas han cerrado el ocio nocturno dos semanas después de la reapertura del sector. Pero no solo las comunidades tienen miedo de que los contagios sigan aumentando en el territorio, también varios países de Europa. Hace tan solo una semana se produjo un macrobrote en las islas Baleares después de que varios grupos de estudiantes se fueran de viaje de fin de curso a Mallorca. Aunque la gran mayoría estuvo confinada en un hotel habilitado por el Govern balear, muchos de ellos regresaron a sus hogares, expandiendo el virus entre familiares y allegados. En España han pasado de tener una incidencia acumulada de 92 casos por 100.000 habitantes a 252,1 casos por cada 100.000 habitantes en tan solo 14 días.Por este motivo, el operador turístico belga Summer Bash ha anunciado que cancelará sus viajes a España y repatriará a todos los turistas que se encuentren disfrutando de uno de sus packs de viaje en el país ibérico. Entre los motivos de esta decisión se encuentra el diagnóstico de varias personas de nacionalidad belga que dieron positivo en COVID-19 tras realizar un viaje organizado por la compañía en la Costa Brava (Cataluña).En esa misma línea, el ministro belga de Sanidad, Frank Vandenbroucke, recomendó a sus conciudadanos no desplazarse a zonas rojas por alta incidencia, como Cataluña, y apeló al "sentido común" de los ciudadanos a la hora de viajar este verano. "Personalmente, no iría a Portugal ni a Cataluña si no estuviera vacunado. No está prohibido porque hay libertad de movimiento y es esencial. Pero más allá de las normas, sigue existiendo el sentido común", declaró Vandenbroucke el lunes 5 en la cadena RTBF. Asimismo, el secretario de estado francés de Asuntos Europeos mandó el 8 de julio un claro mensaje a los franceses: "Quienes aún no hayan reservado sus vacaciones, eviten España y Portugal en sus destinos. Es una recomendación en la que insisto", declaró a France 2. No solo ellos, también Alemania ha incluido a España en su lista roja y ha declarado a todo el país como zona de riesgo por la pandemia. Así ha hecho público el Instituto Robert Koch (RKI) de virología, tras publicar un listado actualizado con nuevos territorios incluidos. A pesar de ser el menor de sus tres niveles de alerta, los viajeros que lleguen a Alemania después de permanecer en una zona de riesgo "simple" como España, deben presentar una prueba diagnóstica de COVID-19 negativa a la llegada o un certificado de vacunación.

