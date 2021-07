https://mundo.sputniknews.com/20210709/dibu-martinez-el-arquero-argentino-que-solo-queria-sacar-a-su-familia-de-la-pobreza-1113983562.html

'Dibu' Martínez, el arquero argentino que solo quería sacar a su familia de la pobreza

'Dibu' Martínez, el arquero argentino que solo quería sacar a su familia de la pobreza

Nacido en Mar del Plata en septiembre de 1992, hijo de un trabajador portuario y una mucama, Emiliano Martínez supo desde pequeño lo duro que era poner un... 09.07.2021

Se convirtió en arquero a la edad de seis años, pasando por varios equipos de su ciudad al destacar en lo físico desde pequeño. Cuando tenía 10 años viajó a probar suerte a Buenos Aires, donde fue rechazado por River Plate y Boca Juniors.A los 13 años llamó la atención del histórico exfutbolista y entrenador Miguel Ángel Santoro, quien lo reclutó para las divisiones formativas de Independiente de Avellaneda, prestigioso club argentino conocido como el Rey de Copas, en un momento de su vida en el que Emiliano destacaba no solo por su altura y potencia, sino también por no tener dinero ni siquiera para comprar botines para entrenar.Apodado por Santoro como Dibu, por su parecido a un integrante de la serie argentina La vida es un dibujo, Martínez se mudó a la pensión del club para poder dedicarse a tiempo exclusivo a su formación deportiva. Con 15 años ya era el arquero titular de la Selección Argentina sub-15 y fue su paso por la albiceleste sub-17 lo que despertó el interés de poderosos equipos europeos en su carta.El deseo de Martínez siempre fue debutar en primera división con el Rojo de Avellaneda, sin embargo, las ofertas y el difícil presente económico del club hicieron imposible retenerlo. El club londinense Arsenal se lo llevaría a prueba en 2009 y tras pocas semanas convenció a los Gunners de comprar el 65% de su ficha por 500.000 euros. Martínez tomó la decisión que cambiaría su vida como la conoció hasta aquél entonces, se alejaría de su familia para luchar por su sueño de ayudar a los suyos.Arribo a InglaterraMartínez demostraría su ímpetu al ganar un bono ofrecido por el club por aprender inglés a tan solo cuatro meses de su llegada.En 2011 y sin haber debutado en Argentina, fue convocado por Sergio Batista a la selección mayor de su país con tan solo 19 años. Sin embargo en las filas del Arsenal inglés, y ante la falta de minutos, decidieron ceder su pase a préstamo al Oxford United de la tercera división inglesa, en lo que iniciaría un largo camino por varios clubes de Inglaterra. En octubre de 2014, tras regresar a Londres, debuta con el Arsenal, nada más y nada menos, que en el marco de Champions League frente al Anderlecht belga.Ante la falta de continuidad, fue cedido a préstamo a diversos equipos ingleses e incluso de otros países, en lo que parecía un periplo interminable. El club Reading sería el trampolín a ser nuevamente tomado en cuenta por el Arsenal, donde con sus grandes actuaciones, y tras la lesión del portero titular, ganaría el título de la FA Cup de la temporada 2019-2020. Gracias a esto su principal meta volvía a estar frente a sus ojos: Las puertas del seleccionado albiceleste volverían a abrirse de la mano del entrenador Lionel Scaloni.La consagración de MartínezEn septiembre de 2020, buscando ser considerado titular sin objeciones y ser un aporte para su seleccionado, emigraría a Birmingham para sumarse a las filas del tradicional club Aston Villa, que pagó cerca de 25 millones de euros por su pase, la transferencia de un golero argentino más cara de la historia. Martínez se convirtió en figura de su equipo y, tras atajar en siete clubes distintos en los últimos ocho años, fue considerado el mejor jugador de la temporada 2020-2021 tanto en Aston Villa, como el mejor portero de la Premier League inglesa.Tras ganar la titularidad de la selección albiceleste a Franco Armani con excelentes rendimientos en eliminatorias, Dibu conquistó el paladar del hincha argentino con su increíble actuación consagratoria frente al seleccionado colombiano por semifinales de Copa América. Hoy se encuentra ad portas de una esperada consagración no tan solo para él, sino para todo el fútbol de su país, gracias a una mentalidad fuerte cuyo fin y principal motivación fue sacar a su familia de la pobreza.

