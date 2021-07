https://mundo.sputniknews.com/20210709/detienen-a-2-menores-por-el-asesinato-de-un-joven-homosexual-en-espana-1113952822.html

Detienen a 2 menores por el asesinato de un joven homosexual en España

BILBAO (Sputnik) — La Policía Nacional española detuvo a dos menores por el asesinato el 3 de julio de un joven homosexual en la localidad de A Coruña, según... 09.07.2021, Sputnik Mundo

Los cuatro detenidos con anterioridad, con edades entre los 20 y 25 años, pasaron este 9 de julio a disposición judicial, la operación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones, según las mismas fuentes.Este 9 de julio, además, el diario digital español eldiario.es publicó las imágenes de las cámaras de la zona donde se produjo la brutal paliza al joven Samuel Luiz, de 24 años de edad que conmocionaron a la sociedad española.En el vídeo, se puede apreciar que el joven fue brutalmente agredido por un grupo multitudinario de personas en plena calle y en dos ocasiones.Sin embargo, al tratarse de unas cámaras de seguridad, carecen de sonido y no se puede apreciar si se produjeron insultos homófobos, como aseguran los testigos.La muerte del joven generó una ola de protestas en la sociedad española, con manifestaciones en numerosas ciudades contra las agresiones homófobas, una hipótesis aún no ratificada oficialmente.

