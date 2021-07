https://mundo.sputniknews.com/20210709/cientifico-hondureno-critica-decisiones-apresuradas-que-se-toman-en-el-mundo-ante-covid-19-1113975993.html

Científico hondureño critica decisiones apresuradas que se toman en el mundo ante COVID-19

Interrogado sobre la necesidad de una dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19 el médico y farmacólogo acreedor del Premio Príncipe de Asturias 1990 en Investigación Científico Técnica expuso que está en consideración esa posibilidad."Por ejemplo, en Inglaterra que se vacunó a la población a principios de año, sería (la tercera dosis) para mediados del otoño, pero no es una decisión definitiva", afirmó.El mundo científico no sabe con exactitud el escape existente respecto a los anticuerpos, expuso."Pero tampoco sabemos cuánto se escapa en términos de respuesta celular, es una situación muy compleja y están obligando a tomar decisiones en la medida que se van sacando los datos. Yo creo que va a ser necesario a finales de año dar un refuerzo [a la vacuna]", consideró el profesor de University College London y la Universidad de Manchester.Vacunación anualOtra consideración de Moncada apunta a la tesis de que el COVID-19 se convertirá en una infección endémica, y demandará vacunación cada año.La vacunación resuelta lenta y el virus permanecerá por muchos años, en el mundo los procesos de inmunización son pésimos y en el caso de Honduras las autoridades sanitarias deben escuchar la voz de los expertos, agregó.Alertó que "mientras no esté vacunada toda la población, nadie podrá estar seguro, porque todas las vacunas protegen, pero no todas protegen contra las variantes".El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos informó que en Honduras la cifra de contagios es de 271.619 y la de muertes 7.192 a casi 16 meses de haberse declarado la emergencia sanitaria.

