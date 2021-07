https://mundo.sputniknews.com/20210709/china-llama-a-evitar-manipulaciones-politicas-al-cooperar-sobre-covid-19-1113963233.html

China llama a evitar manipulaciones políticas al cooperar sobre COVID-19

PEKÍN (Sputnik) — China exhorta a reforzar la cooperación internacional sobre las vacunas contra COVID-19 y evitar las manipulaciones políticas en este ámbito... 09.07.2021, Sputnik Mundo

"En condiciones de la pandemia todos los países deben reforzar la cooperación en el ámbito de las vacunas y no provocar una ruptura", dijo.Subrayó que en este ámbito "no se pueden permitir intervenciones y manipulaciones políticas".El secretario de Estado de Asuntos Europeos de Francia, Clément Beaune, criticó a los países europeos que "trataron de validar otras vacunas, rusas o chinas" sin la autorización de de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, comentando las palabras de Beaune, calificó de "híbrido de racismo, hegemonía imperial y neonazismo" el llamamiento a no reconocer las vacunas rusas y chinas en plena lucha contra la pandemia.Las autoridades chinas aprobaron cuatro vacunas para el uso masivo, incluidas tres inactivadas desarrolladas por Beijing Kexing Zhongwei Biotechnology (forma parte de Sinovac), el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan (de la estructura de Sinopharm) y China National Biotech Group (también de Sinopharm).Hasta el momento en el país se aprobó solo una vacuna recombinante contra el COVID-19 desarrollada a partir del vector de adenovirus Ad5-nCoV, por la compañía CanSino. Las vacunas Sinopharm y Sinovac están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud y se aplican en más de 90 países.

