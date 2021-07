https://mundo.sputniknews.com/20210709/belgica-retira-urgentemente-a-su-embajador-en-seul-por-una-nueva-pelea-de-su-esposa-1113946537.html

Bélgica retira urgentemente a su embajador en Seúl por una nueva pelea de su esposa

Bélgica retira urgentemente a su embajador en Seúl por una nueva pelea de su esposa

El embajador de Bélgica en Corea del Sur ha sido retirado del país asiático de una manera prematura luego de que su esposa se viera involucrada en una pelea... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T04:13+0000

2021-07-09T04:13+0000

2021-07-09T04:13+0000

internacional

relaciones internacionales

corea del sur

bélgica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108200/97/1082009721_0:77:1458:897_1920x0_80_0_0_b80f1d1739329b7e4e6eeb2b33251863.jpg

El último episodio tuvo lugar el 5 de julio, cuando Xiang Xueqiu, ciudadana belga de origen chino, golpeó a un barrendero que se encontraba trabajando en las calles de Seúl. La esposa del embajador belga, Peter Lescouhier, se habría molestado porque el hombre sin querer la tocó con una escoba, según varios reportes.Xiang Xueqiu no tomó esto de buena manera y tras un intercambio de palabras decidió golpear al hombre de 65 años. El barrendero la empujó al suelo, por lo que la mujer se lastimó la espalda. Posteriormente, fue trasladada al hospital.Este no sería el primer caso de violencia en la que se ve involucrada la esposa del embajador. En abril, Xiang Xueqiu fue filmada mientras golpeaba repetidamente a una vendedora de ropa en Seúl.De acuerdo con las palabras de la mujer, la vendedora la acusó de robar mercancía, a pesar de que ella la había comprado. El caso llegó a la policía, pero de allí no pasó, a pesar de que el Ministerio de Exteriores le quitó la inmunidad diplomática a la esposa del embajador para que pudiera ser enjuiciada acorde a las leyes de Corea del Sur. Los medios locales señalan que la víctima pidió que se retiraran los cargos.La grabación causó polémica y malestar en la sociedad surcoreana tras hacerse viral. A raíz del incidente con la dependienta, la ministra belga de Relaciones Exteriores, Sophie Wilmes, decidió en mayo retirar al embajador Peter Lescouhier de Seúl. Inicialmente el diplomático tendría que haber regresado a finales de julio, pero después del segundo altercado protagonizado por su esposa, se tomó la decisión de "retirarlo sin más demoras" del país asiático.

corea del sur

bélgica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

relaciones internacionales, corea del sur, bélgica