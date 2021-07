https://mundo.sputniknews.com/20210708/y-el-anillo-para-cuando-jlo-revela-que-esta-en-el-mejor-momento-de-su-vida-1113902071.html

JLo revela que "está en el mejor momento de su vida"

JLo revela que "está en el mejor momento de su vida"

La 'diva del Bronx', Jennifer Lopez, y el oscarizado actor y guionista Ben Affleck se han convertido en la pareja del momento. La intérprete reveló en una... 08.07.2021, Sputnik Mundo

En el podcast de Zane Lowe para Apple Music, Lopez no solo habló de su nueva colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro, Cambia el paso. También respondió a una pregunta más íntima, aunque sin mencionar su romance con Affleck.La famosa cantante y actriz señala que ha llegado a un punto en su vida en el que "estaba genial por su cuenta" y que ese fue el momento en el que comenzaron a suceder "cosas increíbles que nunca imaginas que vuelvan a suceder". Lopez también opina que, a diferencia de algunos artistas que crean sus mejores obras cuando tienen el corazón roto, para ella "es lo contrario". En abril, la intérprete de Jenny from the Block dejó atónitos a sus fans luego de anunciar su separación del exjugador de los Yankees Alex Rodriguez, con quien estuvo comprometida. Un par de meses después, comenzó a aparecer en público en compañía de su ex, el cineasta Ben Affleck, con quien rompió en el 2004 tras varios meses de compromiso y quien para entonces había terminado su relación con la actriz Ana de Armas. Una fuente cercana a los artistas afirma que JLo y Affleck son "inseparables" y "quieren darle otra oportunidad al amor duradero". Al hablar de su ruptura con el actor de Batman, Lopez añadió que era "la primera vez que realmente se le había roto el corazón".

