"Una enfermedad peligrosa": desde Rusia comentan el incidente con Sánchez en la base de la OTAN

"Una enfermedad peligrosa": desde Rusia comentan el incidente con Sánchez en la base de la OTAN

Los dos cazabombarderos que interrumpieron una rueda de prensa en Lituania con el presidente de España, Pedro Sánchez, realizaban un vuelo de entrenamiento... 08.07.2021

Además, el ente sostuvo que las maniobras de los cazabombarderos rusos Su-24 se llevaron a cabo en estricto apego a las reglas internacionales para el uso del espacio aéreo."La rusofobia es una enfermedad peligrosa""En esta situación, el espectáculo es parte de un fenómeno bien conocido: la rusofobia. Es una peligrosa enfermedad que tiene graves consecuencias para el cerebro. Esta es la razón por la que ocurren estos acontecimientos, especialmente ante las cámaras y con los empleados técnicos corriendo a las espaldas de dos portavoces, como si estuviéramos al borde de una guerra", comentó a Sputnik el experto militar Alexéi Leonkov.Leonkov explica que, normalmente, los aviones de guardia que despegan en caso de un peligro se encuentran en una pista separada y protegida, preparados y con combustible. "Me parece bastante raro celebrar una rueda de prensa en un lugar así; creo que es una especie de juego para las cámaras y para el público"."El plan es mostrar cómo la insidiosa Rusia frustra una rueda de prensa pacífica, y luego los medios occidentales lo describirán de manera más siniestra", afirma.El especialista se muestra convencido de que los militares de la OTAN vuelven a utilizar acusaciones contra Rusia olvidándose de lo más importante: pruebas contundentes."Que demuestren las violaciones por parte de Rusia. Nosotros sí que podemos demostrar lo contrario, ya que controlamos el espacio aéreo y tenemos los medios necesarios para controlar la situación en el momento de los acontecimientos y demostrar que nuestros aviones no violaron el espacio aéreo de Lituania. Rusia sí puede hacerlo", concluyó.En la mañana del 8 de julio, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, daba una conferencia de prensa junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la base de la OTAN en Siauliai. La comparecencia fue interrumpida luego de que las autoridades militares de Lituania hicieran sonar las alarmas debido a un supuesto avión ruso no identificado.Según informaron fuentes gubernamentales, la comparecencia se detuvo para permitir el despegue de dos cazas españoles Eurofighter Typhoon "al producirse una alerta real".El incidente en la base de Lituania se produjo durante una gira de Pedro Sánchez por los países bálticos. Durante la visita a Lituania, el mandatario español se reunió con la política opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, para abordar los recientes acontecimientos en Bielorrusia.

Tomas Bonzon El actor mediocre Sanchez haciendo un show vergonzoso en Tontonia. Nadie gastará una bala para agredir a ese inútil. 0

José Cecilio Moreno Sanchez en vez de estar ahí haciendo el payaso pro yankí tendría que preocuparse en denunciar el genocidio de nuestros hermanos clombianos 0

