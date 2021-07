https://mundo.sputniknews.com/20210708/senadores-de-brasil-piden-a-bolsonaro-que-explique-su-papel-en-el-escandalo-de-las-vacunas-1113941285.html

Senadores de Brasil piden a Bolsonaro que explique su papel en el escándalo de las vacunas

Senadores de Brasil piden a Bolsonaro que explique su papel en el escándalo de las vacunas

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La comisión especial del Senado brasileño, que investiga los posibles delitos cometidos por el Gobierno en la gestión de la pandemia... 08.07.2021

Hace unos días, un funcionario del Ministerio de Salud, Luis Ricardo Miranda, y su hermano, Luis Miranda, un diputado, aseguraron en la comisión del Senado que había irregularidades en el contrato de compra de las vacunas Covaxin contra el COVID-19, además de una presión inédita para que se firmara.Según su versión, alertaron personalmente a Bolsonaro de lo que estaba ocurriendo, pero este no tomó ninguna medida y aseguró que ese tema lo llevaba el diputado Ricardo Barros, portavoz del Gobierno en la Cámara de Diputados.Barros niega las acusaciones, pero Bolsonaro no se pronunció sobre su versión del escándalo, por lo que los senadores le recuerdan al presidente que "sólo él" puede quitarle a Barros "el peso de esa grave sospecha de los hombros".Los senadores remarcaron que el objetivo de la carta es colaborar y aclarar los hechos, pero mostraron su extrañeza por la falta de respuestas de Bolsonaro: "El mantenimiento del silencio de su excelencia sobre este hecho concreto crea una situación doblemente perturbadora", afirmaron.Después de las confesiones de los hermanos Miranda, que aseguraron que Bolsonaro no hizo nada para poner orden dentro del Ministerio de Salud, la Procuradoría General de la República abrió una investigación para aclarar si Bolsonaro cometió un delito de prevaricación (faltar conscientemente a los deberes de su cargo).

