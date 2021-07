https://mundo.sputniknews.com/20210708/se-agrandan-las-grietas-en-el-mercosur-1113936191.html

Se agrandan las grietas en el Mercosur

Se agrandan las grietas en el Mercosur

Brasil asumió la presidencia pro témpore del Mercosur en una cumbre en la que se destacó la decisión de Uruguay de firmar acuerdos comerciales por fuera del bloque. 'En Órbita' conversó con el Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay, Ignacio Bartesaghi.

Tras la finalización de la gestión de Argentina, Jair Bolsonaro asumió la presidencia pro témpore de Brasil del bloque regional tras una ceremonia virtual este jueves 8 de julio.Esta nueva etapa adelanta un escenario de tensión entre las dos potencias del Mercosur —el cual componen junto a Paraguay y Uruguay— debido a diferentes miradas sobre el organismo al que Bolsonaro calificó como "sinónimo de ineficiencia". En particular, respecto del Arancel Externo Común (AEC) y de la negociación individual con otros bloques comerciales y naciones.Detrás de la estrategia de Brasil se sumó Uruguay, con su presidente Luis Lacalle Pou, quien anunció que su nación iniciará negociaciones con otros países por fuera del bloque. "El mundo va muy rápido y Uruguay va para allá. Ojalá vayamos todos juntos", afirmó.En tanto, el gobernante paraguayo Mario Abdo Benítez coincidió con la política argentina liderada por su par Alberto Fernández, en desacuerdo con lo planteado por Montevideo."[La posición de Uruguay] es un aviso más que una definición ya tomada, de que quiere alcanzar ese objetivo y que lo busca instrumentar durante la presidencia de Brasil. Pero Argentina dijo que no está de acuerdo y que no lo va a permitir", señaló Bartesaghi. El Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Uruguay sostuvo que el pequeño país sudamericano "estaría dispuesto a avanzar en cualquier forma, pero que hay que ver cómo lo implementa para evitar al menos tensiones mayores entre los miembros del Mercosur". En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la confirmación de que no habrá público en los eventos de los JJOO de Tokio por la pandemia. Y además, en Uruguay la Comisión Nacional Pro Referéndum juntó las firmas requeridas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

