Paraguay busca agilizar la vacunación contra el COVID-19 de los refugiados venezolanos

MONTEVIDEO (Sputnik) — Paraguay busca agilizar la vacunación contra el COVID-19 de los "miles" de refugiados venezolanos que hay en el país, informó el... 08.07.2021, Sputnik Mundo

El funcionario añadió que es importante que esas personas se registren para recibir la vacuna.Lo mismo, precisó, las personas que se quedaron varadas en el país tras los cierres de frontera por la pandemia y llevan más de 90 días en Paraguay.Sequera reiteró la importancia de la inmunización y volvió a defender la efectividad de las vacunas al señalar que si no fuera así los países más poderosos del mundo no las hubieran acaparado."Todos los países más ricos del planeta compraron más vacunas de lo que necesitan, si no servía [la vacuna] no iba a ser así, yo creo que eso es una buena señal de lo importante que son", expresó.Hasta el 7 de julio, Paraguay registró 432.801 casos positivos de COVID-19 desde que se detectó la enfermedad en el país, en marzo de 2020, 13.645 fallecidos y 894.000 vacunados (esto incluye a personas vacunadas con una y dos dosis), según datos oficiales, en una población de 7 millones.

