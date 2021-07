Los errores cometidos por Moise sumieron al país "en un caos"

https://mundo.sputniknews.com/20210708/los-errores-cometidos-por-moise-sumieron-al-pais-en-un-caos-1113897292.html

En la madrugada del 7 de julio, un grupo de sicarios armados asesinó al mandatario haitiano de 53 años en su residencia, y provocó serias heridas a su esposa.El intelectual haitiano lamentó la muerte del presidente Moise, pero subrayó que "el problema no es algo que llega ahora, es algo que se está planificando desde hace mucho tiempo, si revisamos su historia en el poder".Bastien recordó que Haití es un país cerrado institucionalmente desde el año pasado, y en ese tiempo, dijo, "el presidente Moise no reaccionó".Muchos opositores aseguran que su mandato había terminado en febrero de 2021, pero Moise "se resistió a continuar en el poder y eso sumió al país en un caos hasta hoy", enfatizó el profesor."Durante su Gobierno se eliminó el Parlamento y dirigió el país a través de decretos, no se organizaron las dos elecciones parlamentarias que debieron suceder durante su mandato, y eso creó disgustos entre sus opositores que no están conformes con sus decisiones", agregó Bastien.Insistió que en estos meses se produjo un "disgusto general en toda la nación" con la gestión de Moise, y recordó las declaraciones del exprimer ministro haitiano Joseph Joute (2020-2021), quien dijo en una entrevista que en el país "no había nada para dirigir" porque todo era un desorden entre ellos.La oposición criticó al Gobierno de Moise por provocar la devaluación de la moneda nacional, el aumento de la inflación económica, la supuesta malversación de fondos públicos, la escalada de violencia, el incremento de la delincuencia, la proliferación de bandas armadas, los secuestros y robos, la violencia policial, y la violación de los derechos humanos, situación que provocó estallidos sociales en casi todo el país, exigiendo su salida del poder.

