https://mundo.sputniknews.com/20210708/la-miel-un-superalimento-con-multitud-de-propiedades-1113921275.html

¿Quién puede consumir miel diariamente y quién no debería?

¿Quién puede consumir miel diariamente y quién no debería?

El renombrado médico de la Antigua Grecia, Hipócrates, daba mucha importancia a la miel y animaba a la gente a que la consumiera diariamente para recuperar... 08.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-08T13:45+0000

2021-07-08T13:45+0000

2021-07-08T14:13+0000

estilo de vida

miel

alimentación

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1092461213_0:137:1920:1217_1920x0_80_0_0_869d1340b168ce342b83545c29ae61d5.jpg

La miel es un alimento hipoalergénico que pueden comer incluso las embarazadas y las madres que dan leche materna a sus bebés. Al mismo tiempo, los especialistas advierten que debe consumirse con moderación, ya que es alto en hidratos de carbono."Para la gente activa con un índice de masa corporal normal, una cucharada de miel [diaria] no estaría mal", explicó la microbióloga y bioquímica Valentina Skorojod.Pero quienes tienen un alto índice de masa corporal o quienes siempre tienen hambre y sueño deberían limitar el consumo de este dulce, ya que la fructosa que contiene estimula todavía más el apetito. Además, este tipo de glúcido se acumula en forma de grasa.Estas son las ventajas de la mielSi no se consume en exceso, este producto puede ayudar al organismo. La miel natural es considerada un superalimento, ya que mejora la inmunidad y tiene propiedades antimicrobianas y antivirales.Puesto que este alimento alberga una gran cantidad de potentes antioxidantes, elimina efectivamente toxinas. Beber regularmente un vaso de agua caliente con una cucharita de miel natural acelera este proceso. Además, los componentes antimicrobianos naturales de la miel normalizan la microflora intestinal, lo que a su vez es bueno para la piel.La fructosa, que está presente en la miel en grandes cantidades, no provoca subidas bruscas en el nivel de azúcar en sangre, así que los diabéticos pueden consumirla. Pero, eso sí, con moderación.Su consumo mejora también el sistema cardiovascular. Gracias a los antioxidantes, el colesterol en la sangre no se oxida, sino que se elimina del organismo. Según numerosos estudios, es el colesterol oxidado el que hace que se formen placas y surjan infartos e ictus.Es curioso que en las prácticas médicas tradicionales indias la miel aún se use como una alternativa al yodo para desinfectar heridas. Otro beneficio importante de este superalimento es el hecho de que fortalece el sistema nervioso. Los componentes de la miel de abeja estimulan la formación de serotonina, una parte de la cual se transforma en melatonina. Así que la miel puede ayudarnos a estar de buen humor y a dormir bien.

https://mundo.sputniknews.com/20210519/estos-10-alimentos-pueden-salvarte-la-vida-1112333242.html

https://mundo.sputniknews.com/20210625/estos-son-los-alimentos-buenos-para-la-salud-de-tu-corazon-1113517000.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miel, alimentación, salud