https://mundo.sputniknews.com/20210708/italia-vs-inglaterra-no-es-sorpresa-pero-si-una-final-inesperada-1113919636.html

Italia vs Inglaterra, no es sorpresa, pero sí una final inesperada

Italia vs Inglaterra, no es sorpresa, pero sí una final inesperada

MOSCÚ (Sputnik) — Italia e Inglaterra serán los protagonistas de la final de la Eurocopa de fútbol, dos equipos que no eran los principales favoritos pero que... 08.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-08T13:37+0000

2021-07-08T13:37+0000

2021-07-08T13:37+0000

estilo de vida

eurocopa 2020

fútbol

inglaterra

italia

europa

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1113920646_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_7eaa63dc4931bf11259aa4bb1ea40ce9.jpg

Francia, Bélgica y Portugal que partían como los equipos a derrotar quedaron en el camino y solo España llegó para hacerle sombra a estos dos campeones del mundo que se medirán por primera vez en una final europea.Ni la Azzurra de Roberto Mancini ni The Three Lions (Los tres leones) de Gareth Southgate se han visto las caras en una final. Sin dudas un partido con mucho morbo.ItaliaEl plantel italiano llega con un buen rendimiento y con muchos goles en sus primeros partidos. Derrotaron por 3-0 a Turquía y Suiza en los dos primeros encuentros de la fase de grupos y por 1-0 a Gales, para cerrar con 7 goles a favor y ninguno en contra y líderes del grupo A.Ya en octavos vencieron por 2-1 a Austria, para medirse en cuartos a uno de los equipos favoritos —la Bélgica de Thibaut Courtois, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne— a la que derrotaron (2-1) con un juego alegre.El partido más complicado para los italianos fue en semifinales. La España de Luis Enrique salió con un falso nueve y les presentó un esquema que los dejó descolocados y sin ideas. Pero los españoles no supieron aprovechar las oportunidades y llegaron empatados 1-1 a los penales y ahí La Azzurra fue superior (4-2) a La Roja.Este encuentro significó el primer empate para los italianos que tendrán un choque complicado ante los ingleses. Esta será la cuarta final para el equipo Azzurri que ganó el torneo continental en 1968.Complicada tarea en Wembley para hombres como Gianluigi Donnorumma, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Lorenzo Insigne y Federico Chisea.InglaterraEl equipo de Los tres leones llegaba también con opciones de disputar la corona y han tenido un torneo tranquilo, en el que, sin mucho potencial ofensivo, pero con una excelente defensa han dominado los encuentros y se colocan en su primera final continental.Los ingleses dejaron claro su favoritismo en el grupo D, tras imponerse por 1-0 a Croacia en el partido inicial. Después empataron 0-0 con Escocia y se impusieron 1-0 a la República Checa.Ya en octavos los discípulos de Gareth Southgate le dieron una clase de fútbol a los multicampeones alemanes (2-0) y en cuartos no tuvieron piedad (4-0) con la sorprendente Ucrania. En semifinales se vieron sorprendidos por una magistral Dinamarca, pero gracias a sus atacantes y a un polémico penal en el tiempo extra, se llevaron el triunfo (2-1) y el pase a la final.Los ingleses tienen en la Euro su asignatura pendiente, porque nunca llegaron a una final y solo en dos ocasiones accedieron al podio, como terceros. Sin embargo, esta vez cuentan con un equipo muy parejo, con destaque para la delantera con Harry Kane, Raheem Sterling, junto jugadores que salen desde el banco como Marcus Rashford y Jadon Sancho. Pero uno de sus pilares es el central Harry Maguire, entre muchos otros.La finalUn duelo de titanes será ese encuentro de la noche del domingo 11 en Wembley. Los ingleses contarán con un gran respaldo de sus aficionados, que pueden estar 90 minutos de pie, apoyando a los suyos. Pero los seguidores de La Azzurra no son pocos y también estarán presentes en el mítico estadio londinense.Por un lado, estará la pujanza de los locales que ya fueron cuartos en el mundial de Rusia 2018 y sus deseos de coronarse a nivel europeo. Por otra parte, están los italianos que no conocen el triunfo en estas lides desde hace muchos años.Sin lugar a dudas, Mancini y Southgate plantearán sus mejores estrategias para vencer a sus oponentes. De la efectividad de Kane y Sterling por un lado, más las labores defensivas de Maguire y las paradas de Jordan Pickford —solo un gol recibido en el torneo— dependerá que los ingleses se impongan en su estadio.Por su parte los italianos llegan con un gran potencial ofensivo y con una defensa veterana pero que concede muy poco. Los Donnorumma, Chiellini y Bonucci serán un cerrojo a la espera que Verratti, Insigne, Chisea e Immobile hagan su trabajo en el ataque.Será un duelo parejo, pero con ventajas para los ingleses. Al final es fútbol y un partido lo gana cualquiera, sobre todo si están en la cancha dos de los planteles más preparados.

https://mundo.sputniknews.com/20210706/una-supercomputadora-predice-quien-se-llevara-a-casa-el-trofeo-de-la-eurocopa-2020-1113832904.html

https://mundo.sputniknews.com/20210624/1113507972.html

inglaterra

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Duber Luis Piñeiro

Duber Luis Piñeiro

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Duber Luis Piñeiro

eurocopa 2020, fútbol, inglaterra, italia, europa, deportes