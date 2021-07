https://mundo.sputniknews.com/20210708/investigadores-espanoles-relacionan-un-7-de-las-muertes-en-europa-con-las-temperaturas-1113899098.html

Investigadores españoles relacionan un 7% de las muertes en Europa con las temperaturas

"En general, el 7,17% de las muertes registradas en el período de observación se atribuyeron a temperaturas no óptimas, siendo el frío más dañino que el calor en un factor de diez y con grandes diferencias regionales entre países", resume el documento publicado en la revista científica The Lancet Planetary Health.El trabajo impulsado desde el ISGlobal subraya la importancia de aplicar "medidas severas de mitigación" para contrarrestar el balance de mortalidad asociada a las temperaturas en los países europeos.Según la investigación, que analizó los datos de mortalidad entre 1998 y 2012 en 16 países, hasta la fecha el frío tuvo diez veces más impacto que el calor en los fallecimientos vinculados a este factor ambiental.Esta relación es también variable según la zona ya que, por ejemplo, en Alemania se pueden asociar a las temperaturas un 4,85% de los decesos, mientras que en Italia el porcentaje crece hasta el 9,87%.La proyección elaborada por estos expertos indica además que el aumento de muertes relacionadas con las temperaturas elevadas comenzará a superar la fracción atribuible al frío en la segunda mitad del siglo XXI.Será así especialmente en el Mediterráneo, donde "la alta vulnerabilidad al calor conducirá a un desequilibrio entre la disminución del frío y el aumento de la mortalidad atribuible al calor", dice el estudio.Esta anomalía también tendrá un mayor impacto en las zonas de Europa donde se producen mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Según una de los principales autores del estudio, Érica Martínez, "la diferencia entre los escenarios planteados está en el ritmo al que se produce el aumento de las muertes asociadas al calor"."Los datos apuntan a una estabilización e incluso un descenso de las cifras totales de mortalidad atribuible a las temperaturas en los próximos años, seguida de un incremento muy pronunciado, que podría producirse a partir de la mitad de siglo o hacia el final del mismo, en función de las emisiones", afirmó esta experta.Por su parte, el investigador Marcos Quijal destacó que la incidencia de este fenómeno es "desigual" porque "los países del Mediterráneo se muestran más vulnerables que el resto" por el "ascenso significativo de las temperaturas en los meses de verano".Los resultados presentados por ISGlobal confirman "la urgencia de adoptar medidas de mitigación de carácter global" y no en "regiones específicas" donde "no resultarán efectivas", añadió por su parte Joan Ballester."Un factor que será determinante y que no hemos introducido en nuestros modelos es nuestra capacidad de adaptación a los nuevos escenarios, que ya está contribuyendo a reducir nuestra vulnerabilidad frente a las temperaturas", puntualizó Ballester.El estudio se realizó en el marco del proyecto EARLY-ADAPT financiado por el Consejo de Investigación Europeo (ERC, European Research Council), que analiza los factores ambientales, socioeconómicos y demográficos que intervienen en la adaptación al cambio climático.

