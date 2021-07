https://mundo.sputniknews.com/20210708/el-modelo-neoliberal-es-insostenible-en-europa-1113932669.html

"El modelo neoliberal es insostenible en Europa"

"El modelo neoliberal es insostenible en Europa"

'El futuro de Europa. Bases para un nuevo modelo'. Es el nuevo libro del presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia. Este auténtico manual del... 08.07.2021, Sputnik Mundo



¿Está Europa en problemas?El autor indica que ha trabajado en consultoría "en el ámbito local, regional y europeo, y a la hora de hacer propuestas estratégicas, continuamente nos encontramos con que esas propuestas y ese marco estratégico está siempre delimitado por ese concepto de modelo de desarrollo".En el libro de Zelaia se desarrollan temas como 'Evolución y crisis del actual modelo europeo'; 'Rentabilidad, inversión y desarrollo'; 'Tecnología y energía'; 'Empresa, Estado y mercado'; 'Banca, moneda y crédito'; y 'Bases para un nuevo modelo'."Si hacemos un examen histórico, vemos que durante el modelo de posguerra [Segunda Guerra Mundial] hubo un crecimiento en Europa de la renta per cápita anual de una media del 4%, y sin embargo durante el neoliberalismo a partir de los años '70 [década de 1970], la renta per cápita ha crecido apenas un 1,9%", remarca Zelaia.RetosEl economista sostiene que "si nos situamos en una perspectiva histórica, Europa está en una situación gravísima". Zelaia observa que Europa ha tenido el liderazgo económico del mundo durante unos 500 años."Siempre se dice que las civilizaciones nacen y caen. Pero pocas civilizaciones habrán caído tan rápido como ha caído la europea. Y además generado seguramente por sus malas políticas dirigidas por una élite corporativa que no está realmente pensando en Europa, sino en determinados intereses particulares", apunta.El analista incide en que la deuda plantea un doble reto: "por un lado, reducir la deuda acumulada a un nivel razonable, que es el reto del desapalancamiento, y un segundo reto que es poner en marcha un modelo de desarrollo para Europa que no esté constantemente apalancado en el sobreendeudamiento y que seamos capaces de crecer sin deuda", concluye.

