El canciller paraguayo afirma que ningún país está en condiciones de abandonar el Mercosur

MONTEVIDEO (Sputnik) — El canciller paraguayo, Euclides Acevedo, afirmó que ningún país está en condiciones de abandonar el Mercado Común del Sur (Mercosur)... 08.07.2021, Sputnik Mundo

"Nadie está en condiciones de abandonar el Mercosur", dijo el canciller en diálogo con la emisora local Radio 780 AM.El 7 de julio a través de un comunicado, Uruguay informó que durante una reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) del bloque, integrada por los cancilleres y ministros de Economía, el país avisó a los socios "que comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona".El anuncio fue hecho en la víspera de la cumbre del Mercosur, que se realiza este 8 de julio, y en la que Argentina traspasará la presidencia pro témpore a Brasil, quien encabezará el bloque durante los próximos seis meses.Para Acevedo, Uruguay no "pateó el tablero del Mercosur" al comunicar a sus socios que comenzará a buscar acuerdos comerciales con otros países."Patear el tablero significa provocar un desorden, aquí no se ha provocado ningún desorden", expresó el canciller, quien añadió que solo llamó la atención enterarse a través de la prensa."En la declaración de prensa Uruguay no dice otra cosa más de lo que viene diciendo desde hace tiempo", indicó.

uruguay

paraguay

uruguay, paraguay, mercosur