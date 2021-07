https://mundo.sputniknews.com/20210708/delta-y-lambda-las-variantes-de-coronavirus-que-ponen-a-espana-en-alerta-1113903769.html

Delta y Lambda: las variantes de coronavirus que ponen a España en alerta

Delta y Lambda: las variantes de coronavirus que ponen a España en alerta

A la llamada 'Ola Joven', por el aumento de casos entre población con menos edad, se le suma la aparición de mutaciones con más velocidad de contagios o con... 08.07.2021, Sputnik Mundo

La evolución del SARS-CoV-2 ha ido acompañada de incógnitas. A las primeras informaciones sobre sus efectos o su tratamiento se le han añadido las mutaciones que ha sufrido a lo largo de los meses, desde su descubrimiento en diciembre de 2019. La lucha contra el coronavirus en España tiene estos días un nuevo frente: las variantes que se expanden por otros lugares del mundo. El Ministerio de Sanidad vigila las mutaciones delta y lambda, que parecen instalarse en el continente europeo.Estos linajes preocupan a los profesionales. La variante delta, descubierta en la India a finales de 2020, se calcula que es hasta un 60% más contagiosa. Y avanza de forma desigual entre Comunidades Autónomas. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, referente a la semana del 14 de junio, su presencia es del 11% de las muestras analizadas. Sin embargo, la denominada Ola joven ha hecho saltar las alarmas. El aumento de positivos en la población comprendida en la franja entre los 20 y los 30 años (que ha registrado una incidencia de 814 casos por cada 100.000 habitantes) deja en entredicho los datos. Algunos expertos apuntan que esta mutación puede representar ya más del 30% de los aquejados por el virus y señalan que hay que tener cuidado especial en la transmisión intergeneracional, después del escándalo del macrobrote en Mallorca.Además, esta variante parece ser más transmisible y escapa mejor de la protección que otorgan las vacunas. Un estudio británico anota que ante la estirpe Delta, un pinchazo de Pfizer o AstraZeneca tiene un porcentaje menor de protección (de un 50% a un 35%, aproximadamente). Cuando la pauta es completa, no obstante, la efectividad es prácticamente similar: ambas protegen casi en su totalidad del COVID-19 o impiden un desarrollo con consecuencias graves. Los expertos no solo alertan de cómo pueden afectar estas modificaciones del SARS-CoV-2, sino que advierten un problema más antiguo en España. Y es que no toda la población vulnerable está protegida. A un 40% de personas entre los 60 y los 69 años aún les falta una dosis de vacuna. Y el 25% de 40 a 49 todavía no ha recibido ninguna. Las consecuencias más temidas de que se extiendan linajes como el delta es que se propague entre personas a las que les falte algún pinchazo.Otra amenaza es la variante lambda, incluida por la Organización Mundial de la Salud en la del COVID-19. Se la conoce como "andina" o "peruana" porque se registró en este país sudamericano. Ahora se ha reconocido en 31, España incluida. Aunque aquí no alcance cifras como la de lista de mutaciones otras latitudes (en Perú supone un 80% de los casos, en Argentina un 37% y en Chile un 32%), su posible aterrizaje ha puesto en alerta a los profesionales. "Esta variante presenta cambios en la proteína S, que son los que se asocian con la protección vacunal. En concreto, lleva mutaciones que se han ido heredando en los diferentes linajes, que hacen al virus más transmisible y que podrían disminuir la respuesta inmune. Es bastante probable que se acabe imponiendo", argumentaba Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Inmunología en la Universidad CEU San Pablo en Madrid al periódico La Razón.Hasta ahora, esta subespecie del virus es muy minoritaria en España. Pero su imprevisibilidad a la hora de extenderse y la cobertura que proporcionan las vacunas son lo que inquieta a expertos y gobernantes. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), insistió en valorar "con prudencia" las alarmas sobre nuevas mutaciones, reseñando que existe un incremento importante, pero que no ha conllevado resultados diferentes.

