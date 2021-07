https://mundo.sputniknews.com/20210708/conoce-a-luis-diaz-el-genio-guajiro-wayuu-colombiano-que-anoto-el-gol-contra-argentina-1113935578.html

Conoce a Luis Díaz, el genio guajiro wayúu colombiano que anotó el gol contra Argentina

Tras el gran desempeño de Luis Díaz ante Argentina en semifinales de Copa América, el mundo comenzó a preguntar quién es la revelación de la Selección... 08.07.2021, Sputnik Mundo

Luis Fernando Díaz Marulanda se desempeña profesionalmente en el Porto europeo y tras un buen cometido en Copa América, incluyendo dos goles ante Brasil y Argentina, dejó de ser un referente tan solo en su Colombia natal, para comenzar a ser reconocido por el mundo futbolero a nivel global. Antes de su presente en la Selección Colombia y su vida en Portugal, e incluso antes de ser referente del Junior de Barranquilla de su país, Luis Díaz dio sus primeros pasos en el fútbol en su natal Barrancas, municipio del departamento de La Guajira. Integró con 18 años la Selección Indígena de Colombia, y participó de la histórica y única versión de la Copa América de los Pueblos Indígenas, disputada en Chile en 2015. Fue en aquella cita donde se evidenciaron algunos problemas de desnutrición que Díaz arrastraba desde su infancia. Debía engordar al menos 10 kilos. Sobre la base de una dieta hecha para atletas con alto desgaste como los ciclistas del Tour de Francia, basada en carne y pastas en el desayuno, más el complemento de multivitamínicos, logró mejorar su masa muscular. El guajiro Díaz asegura tener raíces de origen wayúu, pueblo originario que habita las zonas de La Guajira en Colombia y Zulia en Venezuela, pero que no mantiene la cultura ni la lengua wayuunaiki. Sin embargo, su participación en la Copa América de los Pueblos Indígenas le valió ser recomendado a Junior de Barranquilla por el referente del fútbol sudamericano, Carlos el Pibe Valderrama.Campeón de la Copa Colombia en 2017, de la Liga colombiana en 2018 y de la Superliga cafetera en 2019, con excelentes actuaciones con el Tiburón colombiano finalista de Copa Sudamericana 2018, no tuvo que esperar demasiado para tener una oportunidad en el fútbol europeo, mas no así en el seleccionado mayor de su país. Las formidables actuaciones frente a Brasil —primer juego como titular en su selección—, frente a Uruguay y al seleccionado albiceleste, consolidan al guajiro como una carta para el entrenador Reinaldo Rueda de cara al juego por el tercer lugar en Copa América frente a Perú el sábado 10 en Brasilia, como también para las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Pese a que solo había sumado 28 minutos de juego por su combinado nacional previo a la Copa América, hoy hace olvidar incluso la ausencia de James Rodríguez.

