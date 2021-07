https://mundo.sputniknews.com/20210708/a-pura-militancia-uruguayos-logran-chance-para-decidir-sobre-principal-ley-del-gobierno-1113941695.html

A pura militancia, uruguayos logran chance para decidir sobre principal ley del Gobierno

Tras un extendido esfuerzo de militancia encabezado por organizaciones sociales, feministas, sindicales y la oposición, Uruguay confirmó que tendrá un... 08.07.2021, Sputnik Mundo

La Comisión Nacional Prorreferéndum informó que se juntaron 797.261 firmas para llevar a consulta parte de la ley que fue la principal promesa de campaña del presidente Luis Lacalle Pou en 2019, aprobada en julio del año pasado.Se trata de una cifra que supera ampliamente las cerca de 675.000 firmas exigidas para habilitar un referéndum en el país, que equivale al 25% del padrón electoral.Pero hace dos semanas todavía faltaban 100.000 firmas para llegar al mínimo necesario para habilitar la consulta, lo que llevó a duplicar la militancia para alcanzar la meta.González recordó que el Gobierno votó una ley de urgente consideración con casi 500 artículos que cambian 36 temas de la política nacional en medio de la pandemia de COVID-19 y con solo 90 días para discutirlos, un plazo establecido por la Constitución."Consideramos que es un mecanismo [la LUC] que no se debió utilizar para cambiar toda la política pública común, porque para eso están las leyes comunes y los tiempos parlamentarios normales", añadió.González agregó que la propuesta de derogación de 135 artículos de la LUC, impulsada por el movimiento social y la oposición, encabezada por el Frente Amplio (centro-izquierda), tomó el núcleo más importante de "los peores y más regresivos".Esos artículos tocan temas como vivienda, desalojo, empresas públicas, educación, seguridad, derecho a huelga, secretaría de inteligencia del Estado, inclusión financiera, adopciones, entre otros.La Constitución uruguaya establece que el Poder Ejecutivo puede enviar leyes catalogadas como de urgente consideración al Parlamento e incluir los temas que considere pertinentes, sin un tope de artículos.Campaña dificil pero exitosaEn ese sentido, resaltó el esfuerzo enorme de la militancia de a pie, en el que miles de personas auto organizadas debieron explicar casi que puerta a puerta el contenido de una ley que la mayoría de la población desconocía y la importancia de llevar a referéndum ese articulado."Fue un trabajo enorme e invisible", aseguró, resaltando que mantuvo todos los recaudos sanitarios para no propagar el COVID-19.El impulso de las útimas dos semanas es algo que generalmente sucede cuando la meta es posible de lograr, afirmó la politóloga."Todos fuimos conscientes de que teníamos la meta al alcance de la mano pero requería un fuerte trabajo diario de recolectar firmar sin parar y eso fue lo que se hizo", expresó.Las firmas fueron entregadas en la tarde del 8 de julio a la Corte Electoral que las analizará antes de dar lugar a la consulta.Si bien se espera el descarte de firmas por diversas razones como falta de datos o errores, "es muy improbable" que no se habilite el referéndum, agregó.González también resaltó la participación del movimiento feminista en la campaña."Es la primera vez en la historia que el movimiento feminista como tal, como actor social, se incorpora e impulsa un referéndum", dijo, agregando que es un cambio de paradigma y un avance importante para el feminismo el poder articular con los otros movimientos sociales y el sindicalismo para aportar toda la teoría elaborada que tiene así como su perspectiva a la construcción colectiva.Próxima etapaAhora comenzará la segunda etapa de la campaña prorreferéndum que será la difusión e información sobre los temas de la ley, algo que ya se adelantó para la recolección de firmas.Asimismo, señaló que esperan que el Gobierno defienda la ley que votó y la comisión pueda argumentar por qué quiere derogar este articulado.El presidente de la central de trabajadores de Uruguay, PIT-CNT, Fernando Pereira, precisó en conferencia de prensa al presentar la cifra de firmas alcanzadas que ya han distribuido seis millones de ejemplares del material elaborado por la comisión para la difusión de la LUC."La gente sabe más de la LUC por la campaña que hicimos que por la discusión en el Senado, que fue pobre y sin preguntas a las organizaciones sociales", señaló.Una vez recibidas las firmas, la Corte Electoral debe iniciar un proceso para validarlas que puede durar hasta 150 días y fijar una fecha y llamar a referéndum en otros 120 días para que los uruguayos puedan finalmente decidir si quieren o no derogar parte de la LUC.

