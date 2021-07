https://mundo.sputniknews.com/20210707/vicealcalde-de-quito-anuncia-que-asumira-la-alcaldia-1113854118.html

Vicealcalde de Quito anuncia que asumirá la alcaldía

QUITO (Sputnik) — La pugna por la Alcaldía de Quito continuó y mientras el vicealcalde, Santiago Guarderas, anunció que el 9 de julio se posesionará al frente... 07.07.2021, Sputnik Mundo

Yunda, que busca agotar todas las vías para permanecer en el cargo, realizó una sesión en el sur de la capital, a la que solo asistieron siete de los 21 ediles; los restantes se reunieron en la sede del Cabildo capitalino, en el centro histórico de Quito.Los concejales que no asistieron a la convocatoria de Yunda dijeron que esa sesión era ilegítima, dado que él ya fue removido del cargo y únicamente se encuentra a la espera de la respuesta del TCE.Tras la sesión que organizó en el sur de la capital de Ecuador, Yunda aseguró que seguirá en el cargo mientras la Corte Provincial de Justicia haga un pronunciamiento definitivo sobre una acción de protección que presentó el mes pasado y que fue acogida parcialmente por una jueza."La jueza evidenció que se violaron mis derechos constitucionales en el proceso de remoción (…) me quedaré en el cargo hasta que se dilucide la apelación en la Corte Provincial", dijo Yunda a periodistas.Yunda añadió que analizarán sanciones legales por supuesta arrogación de funciones de quienes no lo apoyan y se reunieron el martes en la sede del Cabildo capitalino.

